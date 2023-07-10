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大灣區GBA專題：苦瓜冲檸茶，灣區衝一哥，來港充新風 港人廣州創辦蔬果茶店 主打好飲又健康

【明報專訊】內地茶飲市場競爭激烈，想突圍而出既要有膽識，亦要有特色。港人蘇允生創辦的「茶救星球」，憑主打作「苦瓜檸檬茶」在廣東闖出名堂，推出以來至今年5月累計已銷出988萬杯，更獲國際諮詢公司沙利文（Frost & Sullivan）認證蔬果茶「一哥」。兩地通關後，蘇允生急不及待「衣錦還鄉」回港開首間分店，希望將好飲又健康的飲品回饋香港。

明報記者 司徒聰穎

蘇允生早在2008年於廣州創業，2014年跨界投入餐飲行業，經歷過嘗試與失敗（見另稿），至2020年參加廣州餐飲展，推出苦瓜檸檬茶，一炮而紅。回憶第一次試味，蘇允生說：「當時覺得很好喝，心想是什麼來的，猜來猜去也想不到，研發員工說是苦瓜，我第一反應是『啊！苦瓜？』疑惑可不可以賣出去。」之後在餐飲展推出非常受歡迎，大批顧客排滿攤位。同年9月開了首間直營店，定位蔬果茶飲店。

切合粵「多吃菜」思維 全省500間

最初門店名字叫Tea%，為方便傳播及註冊商標，2021年7月改名茶救星球。新名很容易令人聯想到「一杯茶救了一個星球」，蘇允生卻笑言並非這麼偉大，「當時正值疫情，生活比較壓抑，希望一杯小小的茶能令大家有短暫的放鬆」。在她看來，相較食物，茶飲更像是快消品，雖非必須，但現在年輕人和白領每天下午叫一杯茶已是普遍現象，加上蔬果茶健康，還有周邊小精品贈送，她形容這種消費體驗是「十幾元就能夠獲得的健康和快樂」。

除了招牌苦瓜檸檬茶，茶救星球還有香菜、西芹、番茄、胡蘿蔔、羽衣甘藍、黃皮、沙薑等蔬菜和水果的茶飲搭配。蘇允生表示，蔬果茶符合大眾愈趨重視健康的需求，且廣東地區對檸檬、苦瓜等蔬果都很接受，「阿媽從小就要我們多吃菜，我們經常講笑，我們的飲品是阿媽最喜歡的品牌，不用叫子女吃菜啦，飲就可以啦」。

西芹 沙薑 羽衣甘藍 牛油果都成材料

過去幾年，內地新興茶飲品牌湧現，面對競爭激烈的茶飲市場，蘇允生認為要突圍而出最重要是選對「賽道」，健康飲食已是大勢所趨，蔬果能提升產品營養價值，符合大眾追求。另外，公司也委託專業機構評測自家品牌在行業的地位，獲得「蔬果茶賽道開創者」及「苦瓜檸檬茶產品首創者」的沙利文認證，令產品有競爭力和易辨識，提高消費者回頭率。

除了做出大家接受的口味，蘇允生表示產品還要有差異化，「我們圍繞着鮮蔬做出更多有創意的產品，不會這麼容易同質化，擴大品牌生存空間，能夠做出我這裏有的，你可能沒有，又或者我賣得好你賣不動的產品。而普遍大家都認可的種類，我也可以加入菜單裏再調出自己風格」。她舉例，「例如最近很受歡迎的牛油果，我們也推出了牛油果甘露、牛油果冰草，這兩者的結合從來沒有違背我們的賽道，同時讓消費者有更多口味選擇，既喝到喜歡的又能嘗新。」

常贈周邊精品 數據化選出旺舖

此外還有營銷手法，茶救星球經常會贈送周邊精品，例如小型麻將牌、苦瓜豬、小番茄、鑰匙扣盲盒、木魚等；管理方面，則不斷招攬優秀企業體系的人才，協助公司內部團隊組織建設，以及系統化和數碼化管理。門店選址上，更會利用數據分析、評估競爭程度等，並聘請有經驗的員工駐點觀察人流，協助在不同商圈選出「旺舖」。

茶救星球目前在廣州有約180間分店，全省則超過500間，都是以合作形式進行。「譬如有意合作的人，我們會經過面試、評估，若通過，對方只需要提供資金，我們會提供培訓、日常管理、維護，包括線上運營等。」蘇允生說，為保持每間分店水準一樣，每名新入職員工要經過最基本13天的培訓及考試考核，之後開始各個崗位的輪崗，並安排督導員定時巡檢，保證質量和衛生標準。

通關即旺角開店「回饋家鄉」

自己創立的茶飲品牌在內地有所成就，作為土生土長香港人，蘇允生一直期待將好飲又健康的飲品回饋家鄉，兩地通關後便急不及待在香港物色舖位，於旺角開了首間門店。「香港一杯茶好貴，三十幾四十元起步，而且很多都在賣奶蓋珍珠奶茶，我覺得可以有更多更健康的選擇。」她說，「我們一杯苦瓜檸檬茶才29元，全人手製作，性價比高，為何要頂着成本和工資的壓力去做？就是希望將更好和更多選擇給回自己人。」

「生於疫情、成長於疫情」，在蘇允生看來，疫情期間逆勢而上是對的選擇，「在疫情期間增長速度更快，可能是行業因素，少了很多競爭者入行，大家都會想先觀望，反而現在開放後市場競爭更激烈」。不過她倒是感謝這些競爭對手，「無論市場如何，若是你很認真很用心做一件事，透過不斷突破困難去成長，你都能夠獲得生存和發展，這是不變的定律。反而應該感謝市場的激烈和強硬的競爭對手，如果他們不出現怎麼能鍛煉你做得更好呢」。

相關字詞﹕手搖飲品 茶飲 大灣區

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