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「AI會議助手」實時辨識翻譯兼撮要

【明報專訊】中文大學博智感知交互研究中心（CPII）總監蒙美玲教授表示，她們在今年初開始研發一套「人工智能會議助手」（AI Meeting Assistant）軟件，主要是在辨識廣東話時，使用自行開發的語音辨識模型。至於翻譯功能等，則可以使用市場上技術成熟的軟件。這是考慮到，香港人說的廣東話的語境確實較為獨特，也較多中英夾雜，甚至和廣州人說的廣東話也有分別。

港人廣東話語境獨特 有別於廣州

現時，人工智能會議助手未開始商業化，但其原型已經可以示範到多種實用功能，包括將語音實時轉換為文字和翻譯，實時製作會議記錄和撮要，還可以自由設定撮要的長度；在會議紀錄中，將不同發言者的段落分割標示，自動找出和統計會議內容中的關鍵詞和重要實體（例如機構、人物、地方、產品），提供智能分析報告等。她們相信，當人工智能會議助手正式推出後，將可以為一些頻密舉行會議的企業（包括跨國企業）、官方機構、學術機構、國際組織、大型會議主辦機構等，提供高效和智能的會議管理服務，大幅提高生產力。另外，雖然最初開發人工智能會議助手時，主要是想應用在會議方面，但相信影視發行商、電視台、視頻網站等，未來也是其潛在用戶。

兩小時電影 10分鐘可產出字幕

現時，以人工智能會議助手來處理一套兩小時長的電影，只需約10分鐘，就可以產生出其中英文字幕。即是說，處理時間約相當於電影播放時間的十二分之一，可以比一面播放、一面實時處理還要快。不過，暫時來說，比較難預測人工智能會議助手的收費水平和收費方式，因為該中心認為，最理想的推出方式，是為想應用這產品的機構提供度身訂做的服務，以進行針對性優化工作。

另外，人工智能會議助手暫時應用於3種語言以內的會議表現較佳，若超過3種語言，辨識和翻譯的準確率則會下降，這方面未來還需要較多研發工作來改良。

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