睹壞冷氣伯伯睡麥當勞 青年建「義修」團隊助長者

3個月200家庭受惠

PapaCare最近與非牟利機構「小修繕‧大意義」合作，後者定期探訪由社工轉介的長者和提供簡易家居維修服務，如安裝安全扶手和更換大門鎖芯等，再由PapaCare提供專業的電器維修，目標一年內服務1000個有需要家庭，至今3個月約200個家庭受惠。

有七旬姊妹為省錢自行爬梯換燈

小修繕創辦人之一韋寶華（Philip）稱，很多基層長者為節省開支無視家居問題，引致安全問題。他到訪過一對七旬姊妹家庭，「一個70歲嘅阿婆扶住75歲嘅家姊爬梯去換光管，上下都搖吓搖吓，只係因為佢哋無信心負擔電工師傅嘅收費」。

兩個機構創辦人經朋友介紹認識後一拍即合，認為幫助長者改善居住環境「理所當然」。Andy是澳洲回流青年，Philip則是土生土長中年人，背景不同難免有分歧。Andy說，自己大部分工作電腦化，初時不適應Philip的傳統工作模式，要靠紙筆記錄每戶情况，令他感困難，但他會尊重前輩經驗，二人亦計劃共同研究後逐步電腦化，以提高支援弱勢群體的效率。如有興趣了解義修詳情，可以WhatsApp聯絡+852 5548 8862。

明報記者 郭曉欣