明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

睹壞冷氣伯伯睡麥當勞 青年建「義修」團隊助長者

【明報專訊】90後黃達豪（Andy）是一站式家居維修服務平台Papabo創始人，平台為顧客及師傅配對維修服務。一個炎熱半夜，Andy在麥當勞見到有個伯伯在睡覺，上前問是否需協助時，得知其家中冷氣壞了，寧願在麥當勞睡，「當下我好震驚，原來社會上仲有呢啲有需要嘅人」。Andy翌日請師傅到伯伯家維修冷氣，其後更推出PapaCare計劃，召集具有專業維修經驗的義工團隊替長者或行動不便者「義修」。

3個月200家庭受惠

PapaCare最近與非牟利機構「小修繕‧大意義」合作，後者定期探訪由社工轉介的長者和提供簡易家居維修服務，如安裝安全扶手和更換大門鎖芯等，再由PapaCare提供專業的電器維修，目標一年內服務1000個有需要家庭，至今3個月約200個家庭受惠。

有七旬姊妹為省錢自行爬梯換燈

小修繕創辦人之一韋寶華（Philip）稱，很多基層長者為節省開支無視家居問題，引致安全問題。他到訪過一對七旬姊妹家庭，「一個70歲嘅阿婆扶住75歲嘅家姊爬梯去換光管，上下都搖吓搖吓，只係因為佢哋無信心負擔電工師傅嘅收費」。

兩個機構創辦人經朋友介紹認識後一拍即合，認為幫助長者改善居住環境「理所當然」。Andy是澳洲回流青年，Philip則是土生土長中年人，背景不同難免有分歧。Andy說，自己大部分工作電腦化，初時不適應Philip的傳統工作模式，要靠紙筆記錄每戶情况，令他感困難，但他會尊重前輩經驗，二人亦計劃共同研究後逐步電腦化，以提高支援弱勢群體的效率。如有興趣了解義修詳情，可以WhatsApp聯絡+852 5548 8862。

明報記者 郭曉欣

相關字詞﹕長者 家居維修 住屋困難

上 / 下一篇新聞