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港聞二

灣仔煙霧彈案 兩男妨擾囚19及26月

【明報專訊】2020年7月1日一名男子涉在灣仔把樽裝物體放入紙箱，同行男子則在附近徘徊，隨後紙箱冒煙。兩人被控對公眾造成妨擾罪，昨在區院法院分別判囚19及26個月。暫委法官王興偉指出，觀乎案發時鋪排及事後在單位檢取的化學物，可見本案經過精心策劃並細緻執行，絕非如辯方所說純屬無聊惡作劇，「唔係就咁細路仔走去玩嗰種」。

經審訊裁定罪成的被告為興趣班導師李浩琛（34歲），文員原柱健（32歲）則認罪。法官判刑稱，涉案煙霧彈即使不是有毒氣體，也可對途人帶來不同程度的心理負擔，嚴重者甚至有公眾恐慌，事件中無人受傷為「不幸中之大幸」，但社會人士或有「白色恐怖」之感。法官認為，姑勿論被告意圖，此風絕不可長，亦非社會所能姑息，即時監禁是唯一合適選項，且判刑須阻嚇。

官批或惹恐慌 監禁唯一選項

法官反駁原柱健為李浩琛「追隨者」的說法，稱警方雖只在李的單位找到化學物，但不代表原的罪責較輕，因搜到相關物品與否僅視乎是否有地方存放。控罪最高監禁7年，法官接納案情相對輕微，各人以囚28個月為量刑起點，原開審前認罪可扣減四分之一，二人同樣因良好背景而減刑兩個月，最終原囚19個月、李囚26個月。

求情稱非火球四飛 當時人流少

辯方求情稱，涉案紙箱冒煙時間不長，歷時約1分鐘，雖曾發響亮爆炸聲，但爆炸非一般想像的「火球四飛」，對公眾妨擾程度相對輕微；又稱灣仔縱是市區，但涉案時段人流不高，稱不上「鬧市」，途人甚至在拍照、沒走避，感興趣多於驚恐。就二人個別的求情因素，辯方稱事件對原造成很大打擊，他以務實態度承擔責任，望盡快重過人生；李則羞愧於未能盡供養家人的責任，僱主稱會繼續聘用。

控方案情稱，警方當晚7時在灣仔集成中心外發現「Vita」紙盒冒煙，內有數個膠樽。根據閉路電視片段，原柱健曾將樽狀物體放入紙盒，李浩琛則在附近徘徊，紙盒隨後冒煙。警方事後在李的寓所搜出藏白色粉末的膠袋、藏黑色粉末的紙筒，另在李的工作地點搜出藏粉末的鋁罐，驗出次氯酸鈣和硝酸鉀等爆炸品成分。

警方歡迎裁決，認為刑期反映被告的罪行性質十分嚴重。

【案件編號：DCCC 959、960/21】

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