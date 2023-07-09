倒斃後巷無親人認屍 不想社區一分子「孤零零走」 街坊代辦後事 送別「無名」麵粉伯伯

發起人：沒料一呼百應 港需此正能量

最先在網上發文、希望為伯伯處理後事的Victor憶述，伯伯生前堅持自食其力，疫情期間就算口罩爛掉亦不願接受他人贈予的口罩，強調「有手有腳都要靠自己」。他稱，大家未必知道伯伯姓名，但不少街坊認識他、習慣他是社區一分子，無理由要他孤身一人離開。他沒料到街坊一呼百應幫忙，說香港需要類似正能量，「我哋改變唔到世界環境、生老病死，但至少可為身邊人伸出援手、守望相助」。

另一街坊吳小姐曾購買伯伯製作的麵粉魚仔，覺得是集體回憶一部分，讚揚伯伯雖沉默寡言，但「額外畀嘢佢都唔會要」，精神值得後輩學習，稱「冇咩可以為佢做到」，昨到場希望陪伴伯伯走最後一程，祝願他下世幸福快樂。

儀式昨日中午12時開始，多名街坊帶同鮮花及祭品到場，先後在伯伯的遺照前上香及燒冥鏹，亦有人進行佛教形式法事，眾人神情哀傷。伯伯遺體被安放在木製棺木，並貼有「姓名不詳」標記，連同街坊獻上的白花與祝福，經黑箱車運送至沙嶺公墓。Victor稱，伯伯遺體將在沙嶺公墓土葬7年，其間會為遺體分配號碼供親屬認領，但要提供伯伯的身分證明文件，7年過後則會火化。

禮儀師盼更多人關注無名氏離世者

禮儀師明泰在facebook稱，伯伯遺體狀况不佳，自己已為伯伯更衣入殮，感謝食環署人性化處理。他曾與街坊整理伯伯在街頭的遺物、尋找其家人，惜離確認其身分仍差一點點，期望往後更多人關注無名氏離世情况，讓人可有尊嚴地離世。

食環署稱，深切理解部分社區人士對事件的關注，並獲相關部門同意，在社區團體於葵涌公眾殮房內的惜別地點為該先人舉行簡單悼念儀式後，已按既定程序及相關法定文件的指示，將該先人的遺體運送往沙嶺墳場安葬，並一如以往為遺體提供棺木。

警方昨稱，九龍城分區雜項調查隊一直跟進該案件，目前仍未能確認死者身分。

警方上月初發稿，呼籲市民就3月22日一名老翁倒斃宋皇臺道22號後巷一事提供資料。Victor及後在facebook群組「土瓜灣之友」稱，該老翁正是「麵粉伯伯」劉滿，形容他是「熟悉的陌生人」及街坊的集體回憶，惟因未能確認其身分及聯絡家人，擔心伯伯最終被草草安葬沙嶺公墓，主動提出處理後事。事件引來不少迴響，不少街坊憶述與伯伯相處點滴，上載伯伯坐在街頭製作麵粉公仔的身影。