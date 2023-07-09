DSE下周放榜 職訓局籲跟興趣選科

對於選擇升學科目，VTC高級助理執行幹事郭展幹建議同學以個人興趣專長為先，選擇適合自己的起步點實踐興趣，對將來實習與工作相當有幫助。他說女兒當年為與朋友一同升學，選擇非興趣的科目，其後上課及實習都感吃力，後悔當初沒有選擇擅長的科目。

放榜在即，考生除要為升學訂立計劃，更需調整心態應對。青協「DSE 27771112」輔導員許嘉玲提醒考生應「讓壓力由阻力變成動力」，適當壓力能讓同學發揮更好，以至進步。她說考生在應對壓力時可改變心境以放鬆自己，亦應把握時間為未來規劃，以便放榜後即時應變。至於家長，許建議陪伴及鼓勵子女，讓他們感受到父母關心，亦可協助子女發掘課程資訊並訂立計劃。

親子赴工作坊 助尋未來方向

不少同學與家長在講座後參與「職學規劃工作坊」。劉同學今年升讀中六，對電腦課程深感興趣，為提前作準備而出席講座。劉母說，兒子近年備受壓力困擾，她作為兒子升學路上的隨行者，希望他感受到家庭與學校的支持，繼續為未來努力，亦鼓勵同學多了解資訊，盡早認定未來方向。