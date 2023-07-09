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港聞二

孫玉菡：本月啟人力推算 年底前辦逾百場諮詢

【明報專訊】勞工及福利局長孫玉菡昨日表示，政府預計本月內會推出優化版的大型人力資源推算，並會在年底前舉辦逾百場諮詢會，諮詢工商界及專業團體。他又說，在取消強積金對冲計劃下，決定不推行強制僱主供款的「專項儲蓄戶口計劃」，主要因行政費高達數億元。

孫玉菡昨在第29屆香港國際教育及職業展致辭時說，本月內會展開新一輪人力資源推算，涵蓋國家十四五規劃提出八大中心及多個重要行業，包括旅遊、建築、教育等，除傳統統計外，亦會於年底前舉辦過百場諮詢會，聽取不同業界團體及市民意見，務求做到最好。相關推算工作預計明年第三季完成。

撤對冲取消專項儲蓄戶口

稱破欠有70億可「兜底」

孫玉菡見傳媒時說，政府就推行「專項儲蓄戶口計劃」取得顧問意見，估算行政費需達數億元，故取消實行。他說，若有公司因倒閉而無法支付遣散費或長期服務金，僱主可申請破產欠薪保障基金。他補充，破欠基金現有近70億元盈餘，「財政很健康」，政府有能力為公司在破產後提供「兜底」保障。

孫又稱，政府有計劃擴展廣東院舍住宿照顧服務計劃，現時計劃內只有兩間分別在深圳及肇慶的院舍，均由本港非政府機構營運，當局構想是在非政府機構外，可擴展至在港有良好營運資助院舍紀錄的私營機構，詳情適時公布。

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