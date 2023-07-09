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港聞

港聞二

招2000職 教育及職業展 紀律部隊攤位人流多

【明報專訊】由廠商會主辦的第29屆香港國際教育升學及職業展，昨起一連兩天在灣仔會展舉行，分別有超過30間院校和40間企業及紀律部隊參展，提供升學和就業資訊。展覽首日氣氛熱鬧，不少家長帶同子女參與，海關和懲教署攤位有工作犬在場與市民互動，紀律部隊攤位較其他攤位人流多。警務處今年5月宣布調整入職要求，包括取消最低身高、體重和視力等要求，有應屆文憑試考生得悉後考慮投考警察，到警方攤位即場接受體能測試。警方攤位工作人員稱較多人查詢入職條件。

應屆文憑生欲從警

即場測握力未達標

今次展覽除設有「本地升學區」和「海外及內地升學區」外，亦有「職業廣場」提供超過2000個職位空缺，部分設即場面試。應屆文憑試考生朱同學得知警方放寬入職要求至戴眼鏡者也可投考，考慮放榜後便投考，惟擔心體能不過關，故前來查詢體能要求。朱同學即場接受手握力測試，被告知未達投考標準，他說之後會加强鍛煉，短期內不會投考警察。

母稱警「伸張正義」

幫子問入職要求

市民Maggie昨替今年大學畢業的兒子查問入職警察要求，她說雖然修讀會計的兒子暫沒打算投考警察，但自己屬意他做政府工。她認為警察是伸張正義的工作，亦是自己年輕時的志願。她亦有詢問其他紀律部隊的入職要求。警方攤位同時招募6至25歲的兒童及青少年加入少年警訊，市民梁女士經過攤位，其6歲兒子隨即被少年警訊宣傳的虛擬實境活動（VR）吸引，梁遂即時為兒子上網登記。

40場升學就業講座

展覽有超過40場升學及就業講座，涵蓋不同主題，例如聯招（JUPAS）選科策略、內地和不同留學地點的升學攻略和大灣區前景等。廠商會會長史立德在開幕禮致辭時勉勵應屆文憑試考生，稱「條條大路通羅馬」，文憑試成績不是決定前路唯一條件，只要目光放遠，有不少就業和升學選擇，理想和抱負都能實現。

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