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風雨蘭：初小學生已談性 港性教育追不上

【明報專訊】社署數字顯示，被性侵犯的兒童受虐登記人數在新冠疫情期間顯著上升，過去兩年急增至逾400宗（見圖），而去年個案當中9人只有3至5歲，佔2％。有關注團體稱，現時初小學生已開始談論性話題，本港性教育「好落後，好不足」，籲家長面對兒童有性好奇時，不應避忌，並建議當局加強針對家長的性教育，以向子女傳遞正確性觀念。

社署數字：兒童性侵疫下急增

風雨蘭總幹事莊子慧稱，過去3年接獲107宗未滿18歲者求助，四成兒童性侵事主與侵犯者是親屬關係，且童年性侵個案平均相隔12.8年才求助。她說許多受害者憂求助會影響家庭關係，亦有部分侵犯者威脅受害者不可告訴他人。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱，當性侵犯發生在家庭內，或是有親屬關係，部分家長會懷疑子女說法，提醒不應質疑，應及時求助或報警，強調質疑會對兒童造成二次傷害。

風雨蘭：家長勿忌談性

應當正常話題

另外，莊子慧認為本港性教育「好落後，好不足」，惟教育局未有對性教育時數及內容作要求，亦未向教師提供特定培訓，而現時初小學生已開始討論性話題，建議加強初小及以下的性教育。黃翠玲認為預防兒童被性侵，性教育十分重要，促當局加強學校性教育，並反思現時的綜合模式，可研究將性教育獨立成科。

莊建議家長面對兒童的性好奇時不應避忌，應「當成正常話題」，講解正確性知識，如性器官及成長帶來的變化。莊及黃均建議當局加強針對家長的性教育。

明報記者 楊晨

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