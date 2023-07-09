垃圾徵費初期料多亂象 清潔業：或須加管理費

明年4月起，香港將進入丟垃圾不再免費的時代。根據環保署數據，廚餘為本港都市固體廢物中佔比最大的成分，約佔30%。一向有回收習慣的陳小姐表示，基於不浪費原則，煲湯時會將材料盡量切細以便食用，甚至將湯渣打碎進食以減少廚餘，但她說，家中難免有不能再食用的廚餘，例如果皮等，故已計劃在垃圾徵費實施後將味道較輕的廚餘先放在雪櫃冷藏一天，翌日與當日的垃圾一併丟棄。

她又說，過往曾有外展訓練的經驗，三日兩夜爬獨木舟露營，垃圾要一直帶着，故會將垃圾壓縮，放入小袋。現在會重用這方法，盡量壓縮垃圾在一個小袋，減少佔用體積。

稱多屋苑未定垃圾收集方案 難料加幅

香港環境衛生業界大聯盟日前在多份報章刊登全版廣告，要求推遲垃圾徵費，最快不應早於明年4月1日實施。大聯盟召集人甄瑞嫻相信，實施初期會有不少違規現象，加重前線清潔工工作量。她舉例，清潔工收集到無用指定垃圾袋的垃圾，與其找出相關住戶，或會用指定垃圾再包裝後棄置，難免增加工序以致成本上升，令管理費隨之增加。

但她補充，由於不少屋苑大廈未決定收集垃圾的方案，現階段難預計成本增幅，又說物管公司或法團亦需時與住戶商討方案，商討結果亦影響成本預算。

物管業：做好前期教育 未必需加管理費

香港物業管理公司協會前會長陳志球則認為，物管職員的工序或有改變，例如日後或需代業主購買指定垃圾袋等，但相信若在實施前做好前期教育工作，違規情况不會太多，未必影響管理成本而需調整管理費。