明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

垃圾徵費初期料多亂象 清潔業：或須加管理費

【明報專訊】本報早前報道，原計劃年底推行的垃圾徵費計劃延後至明年4月實施。有清潔業界相信實施初期需增加人手應對「亂象」，例如處理住戶未用指定垃圾袋的垃圾等，導致成本增加，預計無可避免要加大廈管理費；但有物管業界相信，在計劃實施前能做好前期教育，或可避免成本增加而毋須加管理費。

明年4月起，香港將進入丟垃圾不再免費的時代。根據環保署數據，廚餘為本港都市固體廢物中佔比最大的成分，約佔30%。一向有回收習慣的陳小姐表示，基於不浪費原則，煲湯時會將材料盡量切細以便食用，甚至將湯渣打碎進食以減少廚餘，但她說，家中難免有不能再食用的廚餘，例如果皮等，故已計劃在垃圾徵費實施後將味道較輕的廚餘先放在雪櫃冷藏一天，翌日與當日的垃圾一併丟棄。

她又說，過往曾有外展訓練的經驗，三日兩夜爬獨木舟露營，垃圾要一直帶着，故會將垃圾壓縮，放入小袋。現在會重用這方法，盡量壓縮垃圾在一個小袋，減少佔用體積。

稱多屋苑未定垃圾收集方案 難料加幅

香港環境衛生業界大聯盟日前在多份報章刊登全版廣告，要求推遲垃圾徵費，最快不應早於明年4月1日實施。大聯盟召集人甄瑞嫻相信，實施初期會有不少違規現象，加重前線清潔工工作量。她舉例，清潔工收集到無用指定垃圾袋的垃圾，與其找出相關住戶，或會用指定垃圾再包裝後棄置，難免增加工序以致成本上升，令管理費隨之增加。

但她補充，由於不少屋苑大廈未決定收集垃圾的方案，現階段難預計成本增幅，又說物管公司或法團亦需時與住戶商討方案，商討結果亦影響成本預算。

物管業：做好前期教育 未必需加管理費

香港物業管理公司協會前會長陳志球則認為，物管職員的工序或有改變，例如日後或需代業主購買指定垃圾袋等，但相信若在實施前做好前期教育工作，違規情况不會太多，未必影響管理成本而需調整管理費。

相關字詞﹕管理費 香港環境衛生業界大聯盟 廚餘 垃圾徵費

上 / 下一篇新聞