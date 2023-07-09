芙蓉泌圍鐵網設天眼防霸官地 漁署接建農用構築物申請 環團促加強巡查

明報記者 馬耀森

長春社公共事務經理吳希文表示，芙蓉泌村一帶為郊野公園內的不包括土地，雖已納入分區大綱圖規限發展，但仍面對發展壓力，以當地被破壞規模，應不止申建農用構築物，認為部門應加強巡查以免縱容先破壞後發展。

漁署：附近土地無計劃納入郊園

漁護署回應本報查詢稱，農戶擬在農地上興建構築物，例如溫室及儲物室等，根據該署與地政總署的一站式優化安排，申請人可經漁護署向地政總署申請；地政總署接獲漁護署及相關部門意見後，會進一步考慮是否簽發批准書及豁免證明書，而漁護署處理申請時會從漁農業角度考慮設施有否實際需要、有關構築物用途是否與農業或農場營運直接相關、農場規模是否與申建的農用設施相稱等因素。漁護署又稱，芙蓉泌村一帶的不包括土地已納入分區計劃大綱圖，政府目前無計劃將其納入郊野公園。

資料顯示，芙蓉泌村一帶工程範圍大部分為「農業」用途，亦有部分為「自然保育區」及「鄉村式發展」地帶。城規會網頁顯示，當地「農業」用途土地面積約2.5公頃。

車路原被鐵閘切斷 已移除

本報記者今年2月到上址，發現荒廢農地重新開墾，貫穿該村的河溪兩旁土地被平整，受影響範圍約1.5公頃。該村通往附近觀音山村的行車路因加設鐵閘被切斷。綠色力量在該村一帶河溪找到近危物種「香港瘰螈」，擔心周圍植被遭剷會影響其族群生存。上月底有行山者再到上址，發現地政總署豎立不准佔用政府土地的警告牌，以及設置攝錄系統監察非法佔用及耕種。

地政總署稱，芙蓉泌村的土地平整工程大部分屬舊批私人農地，無用途限制，故在相關私人土地上平整並無違反土地契約條款；惟私人農地毗鄰的政府土地被非法開墾及以鐵閘圍封，遂採取執管行動，飭令佔用人停止佔用政府土地。該處稱，芙蓉泌村豎立的鐵閘後來已被移除，處方亦在有關政府土地豎立告示牌、圍網，擺放混凝土石墩，安裝攝錄系統，並安排人員巡邏，以防政府土地被非法佔用。處方上月30日到場視察，未發現政府土地再有被非法開墾或圍封。

規劃署：未發現違例發展 續監察

規劃署稱本月4日派員到場視察，發現場地一帶大部分地方均有植被覆蓋，該村以北有一條泥路小徑，雖曾有移除植被的痕迹，但該小徑部分地方現已再次有植被覆蓋，未發現違例發展，該署會繼續監察當地一帶，如發現違例發展，會採取規劃執行管制行動。

荒廢多年的芙蓉泌村一帶約23萬平方呎的土地年初以1.28億元易手。資料顯示，購入芙蓉泌村一帶土地的買家以芙蓉泌村集團有限公司名義登記，公司董事為王丁本。至於2月本報在現場發現的「私人土地 嚴禁擅闖」警告牌，上月到上址的行山者發現仍在，上寫有「私人土地 嚴禁擅闖 內有惡犬 注意安全」，有骷髗骨標誌，又稱太陽能24小時監控範圍。本報按該警告牌所載電話多次聯絡「官林管理有限公司」田先生均不成功。

（城市保育）