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港鐵9日捉671宗逃票 89涉違規用2元優惠

【明報專訊】為打擊濫用2元乘車優惠，港鐵、運輸署與公共交通營辦商上月展開全港執法行動。行動進行近兩周，運輸署昨回覆查詢稱，截至前日（7日）專責小隊在巴士、小巴、渡輪等交通工具共查核380名懷疑違規使用2元優惠的乘客，並將一宗懷疑個案轉交警方。港鐵昨亦稱由上月25日至本月3日共發現671個逃票個案，其中89宗涉及違規使用2元乘車優惠，已向相關乘客徵收附加費。

向相關乘客徵收附加費

運輸署與公共交通營辦商上月26日起進行聯合巡查行動，由運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員組成「3人小隊」巡查，為期至少兩個月。運輸署表示，截至本月7日，專責小隊共查核接近100條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約900個班次，當中查核了380名懷疑違規使用2元優惠的乘客，並將一宗懷疑個案轉交警方跟進。

運署查疑違規380人 1宗轉交警方

警方回覆稱，本月4日接獲相關部門轉介有關個案，正等候相關部門提供更多資料，以便跟進。

港鐵回覆本報查詢稱，上月25日至本月3日的9日間，港鐵人員查票時共發現671個逃票個案，其中89宗涉及違規使用長者2元乘車優惠。港鐵已向相關乘客徵收附加費。港鐵上月25日起上調逃票及違規使用車費優惠附加費款額，重鐵網絡附加費由500元增加至1000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元。

港鐵稱，已加強查票密度及調配人手，同時就繳付正確車費加強宣傳教育。

相關字詞﹕交通工具 執法 小巴 運輸署 2元乘車優惠 港鐵

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