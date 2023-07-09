醫院維修電梯 工人切斷臂危殆 承辦商稱當時已關機 業界：或涉疏忽溝通誤會

事發昨午1時許，涉事扶手電梯連接將軍澳醫院LG及G兩層，50歲姓趙事主與兩名同事一起工作，他當時在電梯上方，電梯下方亦有工具。事後警方封鎖院內由LG樓通往2樓的扶手電梯，圍封現場有拆開的機件，部分零件在旁，地面及欄杆留有血漬。工程人員及機電署職員在場調查。現場所見，電梯承建商為通力電梯（香港）有限公司。據了解，傷者需接受右臂接駁手術，其妻在醫院等候消息，據悉兩人育有兩名約10歲的小孩。

將軍澳醫院表示會全力配合警方、機電署及勞工處調查，並向傷者致以深切慰問，亦已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件。勞工處表示已就事件展開調查。

機電署：不涉機件故障

機電署表示，事發後隨即派員到場調查，並與註冊電梯承辦商和電梯負責人了解事件。根據初步調查，是次意外不涉機件故障。該電梯上次定期檢驗日期為今年2月11日，上次定期保養日期則為今年6月17日；該電梯已暫停運作，有關註冊承辦商已停止在將軍澳醫院的一切非緊急電梯保養工作。署方已要求承辦商詳細檢查涉事電梯，並須經註冊電梯工程師審核檢查結果後才可恢復電梯運作，又要求承辦商就事故提交調查報告，並會積極協助相關部門調查。

通力：無突然啟動 信同事「不會咁蠢」

通力電梯（香港）董事總經理張年生稱，涉事扶手電梯每兩周做一次定期維修，由同一班同事負責。他稱暫未知事故原因，相信不涉機件故障。張解釋當時已關掉電梯以便添加潤滑油，並由其中一名同事保管關掉電梯的鎖匙，相信同事「不會咁蠢」啟動電梯。他强調事發時電梯並無突然啟動，現階段不可定斷什麼因素導致意外。他形容今次是「不幸事件」，公司會為事主提供支援。

卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒表示，一般例行檢查若涉及清潔、保養扶手帶，工人會先暫停電梯，但若是做拆梯級、為鏈條加潤滑油的工作，就要開着電梯，不過會以手動控制器（俗稱慢車掣）操作電梯。電梯業協會主席郭海生表示今次事故非常罕見，有可能源於工人疏忽，或者工人之間溝通有誤會。他表示電梯例行檢查有時需要「郁住嚟睇」，亦有可能事主站在上方，與身在下方的同事溝通有誤，導致錯誤開動機器，確實原因有待當局調查。

勞處守則：總掣應鎖好標記 未同意無法開動

根據勞工處《工作安全守則（升降機及自動梯）》，電梯總掣應由主管關閉、鎖好並加上標記；在未得工作人員同意時，任何人均無法開動電梯。而在開工前，必須測試電梯裝設的所有緊急停機掣、防止超速及其他防護裝置的效能。機電署《升降機工程及自動梯工程實務守則》規定，若電梯須在開動時做保養，有關工作不能由控制電梯運行的工程人員同時執行，人手為鏈條加潤滑劑，以及分解及重組制動器時，註冊承辦商須確保由兩名或以上人員進行。

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