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港聞

港聞二

住宅裝修噪音擬收緊 工聯會批拖慢工程增成本

【明報專訊】政府擬修訂《噪音管制條例》規管住宅裝修噪音，建議禁止住宅裝修時使用10公斤以上的撞擊式破碎機（俗稱電炮），使用10公斤或以下的須預先呈報，並在5個工作天內完工，其後每月可申請一次，每月有兩日准許作業。工聯會昨批評修例嚴重影響工程進度及成本，立法會議員梁子穎稱修例過於理想化，工程多變恐難在5日內完成，倘阻礙進度，最終令業主延遲入伙。

根據環保署今年2月提交立法會文件，建議使用10公斤或以下的撞擊式破碎機須預先呈報並繳交500元，只能在非周六、周日及公眾假日的上午9時至下午6時作業，如連續5日內未完成，則需在第三個月再申請多兩個准許作業日，違例使用首次定罪罰款提高至18萬元，其後定罪罰款36萬元。

質疑禁大電炮「一日工夫變十日」

工會早前在業界蒐集逾300份問卷，受訪者逾九成從事機電行業6年或以上，八成持電工牌，近九成半稱用撞擊式破碎機時限將影響工程進度和成本。香港氣體及燃料業從業員協會理事長溫志強說，用此類工具是為加快進度，若禁止使用或設時限，「係咪令一日工夫變成十日呢？」

梁子穎：修例恐拖延入伙

梁子穎稱裝修工程繁複，常有變數，例如拆卸期間不慎鑿穿水喉，又或發現上手業主留下奇怪物體需再處理，最終未能在一兩個月內完成工程，業主甚至要拖延3至6個月才入伙，鄰居也要忍受漫長的裝修噪音。

被問到業界接受怎樣的作業時限，溫志強稱最理想做法是按每個工程所需時間申請，並認為政策制訂者深入理解行業操作。

環保署2021年推出「寧靜裝修先導計劃」，向業界借出數百件「寧靜工具」。梁子穎稱這類工具價格高昂，舉例政府介紹的「手提開孔機」價格高達2萬元，比2000元的傳統鑽孔機貴10倍，惟政府從未提出資助業界，亦擔心租借計劃供不應求，而寧靜工具靜音效果亦不顯著。

相關字詞﹕環保署 寧靜裝修先導計劃 工聯會 噪音管制條例

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