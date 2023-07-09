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稱族內污名化情緒問題 少數族裔輔導員：求助阻力

【明報專訊】單親印度裔母親上月涉殺害3名年幼女兒，警方循疑兇精神狀態等方向調查，令人關注少數族裔精神健康問題。印度裔的Kurian在本地非牟利機構為少數族裔提供心理輔導，她說少數族裔傳統家庭文化讓部分人泰山壓頂，族內對情緒問題污名化更成求助絆腳石。她慨嘆本港精神健康服務忽視少數族裔的語言需要及文化，盼增南亞裔輔導員。

34歲的Kurian在印度完成心理學學士及碩士學位，2019年移居香港，開始為本地少數族裔提供心理輔導。她曾遇到一名印度裔女子，對方18歲時被迫結婚、輟學，約10年前隨丈夫來港，卻無法適應，她又因生了兩個皆是女兒，翁姑斥她是「不祥之人」，故萌生尋死念頭，常感頭痛不適，最後確診中度抑鬱。

Kurian亦輔導過一名38歲、育有3孩的巴基斯坦裔男子，他居港逾15年，但中英語欠佳，恐懼與人交談，更會因此呼吸困難和發抖，又經常曠工，其後確診中度焦慮。

Kurian說，大量少數族裔女性被迫早婚早育和持家，即使壓力「爆煲」，「母親、奶奶會以過來人自居，說有情緒很正常，叫你自己消化，繼續餵奶、生仔、做家務」；而男性被視為家庭絕對權力，不許軟弱，只能抑壓情緒，不少人或化鬱結為怒氣，尤其當來港後開支驟增，居住環境狹窄，又因不諳粵語而求職碰壁、無法融入社會，情况更甚，「如孩子想買裙，父親不能坦承缺錢，唯有發惡」。

透露情緒病 親友疏遠

求助非母語 詞不達意

Kurian稱部分族裔圈子對精神健康的污名化嚴重——若透露自己患情緒病，很可能被標籤為「危害社會」，甚至遭親友斷絕來往，令當事人恥於求助。Kurian說自己接觸的個案大多對精神健康有基本認知，相信基層少數族裔的需求更「隱形」。

就算求醫，Kurian慨嘆公立醫院精神科輪候時間長，即使見到醫生，也只能以英語交流，當事人不能用母語，難免詞不達意；尤其英語較差者，便需靠傳譯員或親友翻譯，但有旁人在場，當事人羞於坦白創傷經歷，令治療「唔到肉」。

更易連結 盼增南亞裔輔導員

Kurian說讓當事人敞開心扉之道在於「互信、連結」，而少數族裔更信任語言、文化背景共通的心理輔導員。他們除了同聲同氣，亦更了解族內文化、宗教背景，但本港極少南亞裔輔導員。

同裔推廣精神健康更有效

科大公共學部助理經理陳映彤補充，從社區服務發現由同裔人推廣精神健康更有效，「例如向巴基斯坦裔講烏都語，佢哋願意聽多啲」。該部門獲政府資助，去年共培訓28名印度裔、菲律賓裔、尼泊爾裔、巴基斯坦裔大使，以母語拍片推廣精神健康，並為同裔社群舉辦講座、工作坊、互助小組等，累計觸及近5000人。

精神健康諮詢委員會委員、項目負責人白立邦（Naubahar Sharif）稱，近年本港少數族裔人口比例上升，但主流精神健康服務尚未針對他們的文化、宗教、語言需求，盼各方合作消除對精神健康問題的污名化及歧視。

相關字詞﹕心理健康 少數族裔 精神健康諮詢委員會 精神健康

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