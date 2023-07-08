6天3賽駒亡 馬會指「罕見」啟內部調查

馬會原定7月1至9日舉行3次賽事，惟去年11月因受颱風影響，11月2日的跑馬地夜馬賽事取消，改於今年7月3日在沙田馬場舉行補賽，並把原為7月5日夜馬賽事延至翌日舉行，即9天內有4天賽馬，被馬圈中人視為「魔鬼賽程」。

7月1日回歸賽馬日當日，丁冠豪馬房的馬「文明之光」，角逐粵港盃時包尾過終點後倒地，馬會事後指「文明之光」心臟病發，搶救無效。7月6日晚上，文家良馬房的馬「大家開心」於第三場競賽途中失蹄倒地翻滾，騎師布文被拋出，「大家開心」斷腳需即場人道毁滅；同晚第七場丁冠豪馬房的馬「大師級」過終點後倒地，疑心臟病發暴斃。

稱獸醫賽前確認3馬可出賽

馬會昨晚回應查詢時表示，每場賽事賽前、舉行期間和賽後獸醫團隊均會密切監察參賽馬匹的情况，「文明之光」、「大家開心」和「大師級」最近出賽前均獲規管事務獸醫確認健康狀况適合出賽。

求助國際專家研改善護馬

馬會表示，3宗賽駒事故，包括「文明之光」和「大師級」的突然死亡事件「實屬罕見及不尋常」，正就近日事件展開深入內部調查，並尋求國際獸醫專家協助，包括專研馬匹突然死亡案例的加利福尼亞大學戴維斯分校，探討在現有的嚴謹馬匹保護政策及措施上，可否進一步改善。