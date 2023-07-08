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港聞二

辯論筆記現「法治已死」 否認自撰

【明報專訊】警方在劉偉聰議辦搜出一份選舉辯論筆記，寫有「法治已死」字眼。劉偉聰昨日供稱，筆記非他撰寫，又強調他在論壇表明「法治係唔會死」，豈會認為「法治已死」，可見筆記作者不了解他。法官留意到，筆記內稱呼同案被告何啟明為「啟明兄」，顯示作者讀懂劉的心思。劉重申不知筆記由誰準備，但承認曾以此稱呼何啟明，笑言自己為人「老派」。

重申論壇上稱「法治唔會死」

被問到如何準備2020年6月的九龍西初選論壇，劉偉聰自言不想表現囂張，但他大學時代贏取辯論獎項，是辯論能手，「我一生人都為論壇和辯論做足準備」。法官陳慶偉笑言這番說話令在座大律師汗顏，引來多人發笑。

庭上其後展示一份辯論筆記，劉強調從沒指示團隊準備筆記，不知由誰人撰寫，難以猜測作者身分，而其競選經理、義工和實習生不時出入議辦，「我不想為作者不詳的筆記負責任」。法官陳仲衡留意到筆記中稱呼何啟明「啟明兄」，湊巧劉在論壇有此稱呼；劉稱自己為人老派，他亦稱呼馮達浚「達浚兄」。法官陳慶偉笑問劉如何稱呼女性？劉答視乎年齡，法官笑言不太尊重人，庭上再傳笑聲。

劉偉聰提及，他在論壇形容何啟明率先簽署「我哋參選嘅聲明」屬一時口誤（slip of speech），原意是指「你哋」的參選聲明。控方播放論壇片段後，法官陳慶偉表示無法聽清楚「我哋」二字，如果劉意指「你哋」，反映他不認同「墨落無悔」聲明。

控方一度問到，劉偉聰的議辦被搜出論壇流程文件，與區諾軒持有的文件相似，劉供稱不記得閱讀過論壇流程。控方稱想顯示劉區二人有溝通，法官陳慶偉質疑盤問方式牽強，並非本案重點。

（初選案）

相關字詞﹕劉偉聰 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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