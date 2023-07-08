劉偉聰稱無用WhatsApp不曾收信息 認競選義工在九西初選群組 自言不知情

稱不關心否決權 單張非抨政權

劉偉聰昨日作供談及於2020年6月提交初選提名表，他得知表格所指的共識是九龍西目標取得4席等，並無約束當選後行為，初選旨在增加民主派進入議會，他亦不關心戴耀廷提倡的否決權。劉指他關注的是參選人數，自言在「鬥黃」氣氛下不算「黃」，估計自己勝算頗微。劉的競選單張提及香港法制受威權打壓，他解釋稱是指港府沒維護一國兩制，批評施政但非政權，而單張沒提五大訴求和否決權。

劉稱同月《港區國安法》實施，他閱讀相關條文及代表國安法首名被告唐英傑，劉認為初選沒犯法，之後他在初選落敗，沒參加立選；其間他並沒留意初選記者會，只從新聞知道戴耀廷回應初選的違法風險，亦不曾閱讀戴在《蘋果日報》文章及facebook帖文。劉又指無收到任何WhatsApp信息，因他無使用WhatsApp，初選組織者經助理聯絡他，他只會通電話及以短訊溝通。法官陳慶偉表示，本案初選組織者透過WhatsApp傳送協調文件，劉的說法可謂方便的辯解。

陳官：劉說法是方便的辯解

代表控方的律政司副刑事檢控專員周天行盤問時稱，警方未能開啟劉的手機，問劉會否提供手機密碼。劉表示不肯定密碼，但將他所知密碼交予控方，惟解鎖不果。其後庭上展示九龍西初選的WhatsApp群組，劉確認其競選團隊的義工在內，他毫不知情。

劉告知控方密碼 手機未解鎖

對於劉稱沒簽「墨落無悔」聲明書、亦不知為何聲明上有其名字，周天行問劉是否認為這是「謎團」（mystery），一度誤說「苦難」（misery）；劉回答「兩者皆是，對我而言是苦難」，庭上多人發笑起哄。周又質疑何不要求刪名，劉重申此舉會被視為反對五大訴求，猶如選舉自殺，劉引述何啟明供稱「我哋都唔知咁大鑊」。周聞言指「你現在知道了？」

劉偉聰在作供尾聲表示，有見庭上關注他不使用WhatsApp，他補充家中沒有電視和電腦，只有書本、音樂及兩隻貓，是他選擇的生活，不涉及邏輯問題。劉作供完畢，黃碧雲不會作供，預料施德來下周一自辯。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）