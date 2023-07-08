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港聞

港聞二

繪本助學生梳理情緒 匡智教師獲獎

【明報專訊】2022/2023行政長官卓越教學獎昨舉行頒獎典禮，本屆共收到88份提名，共26名教師於「科技教育學習領域」、「常識科」及「訓育及輔導」（包括升學就業輔導）3範疇分別獲頒卓越教學獎及嘉許狀。有獲獎教師表示，透過教學向學生灌輸正向價值觀，讓他們認識及處理情緒問題；亦有教師透過實踐讓學生獲取經驗，冀「諗得出，做得到」。

主要服務輕度及中度智障學生的匡智張玉瓊晨輝學校，4名教師袁佩兒、容敏勵、邵信堅及莊敏娟於「訓育及輔導」獲頒卓越教學獎。容稱，學校推行成長導向學習及全校情緒教育，有特殊學習需要學生面對挑戰時可能出現特別情緒問題，故設計情緒及創新思維教育工具，如繪本故事，讓學生認識處理情緒及問題的方法。袁則說，學校2013年起注重品德教育，營造關愛校園氣氛，亦讓學生校外參與社區派飯及童軍活動，學習助人為樂。

多辦社區活動 培育正向價值觀

港大同學會小學得獎教師黃衛宗表示，常識科以線性主題模式連結學習，如小四學生上午學習「奇妙的人體」，下午則參加社區服務單元課程，透過多次探訪認識照顧傷殘人士，放學後亦可到長者學苑服務，進行延伸活動學習課程。他相信，兩次獲獎能肯定過去教育方向，除教授知識外亦重視培育正向價值觀和良好態度，故要提供許多親身體驗。

東華三院張明添中學教師梁偉業認為，利用專項化學習模式令STEM教育變得更全面，對三度獲獎表示「條路係更漫長」，科技教育予學生技巧將簡陋粗疏想法逐漸呈現，幫助夢想成真。他希望學生「諗得出，做得到」，達全人最終實踐自我的目標。

通關後800教師參加內地學習團

署理行政長官陳國基致辭稱，對卓越教師團隊引以為榮，「有卓越的教師，才有卓越教育，才有卓越人才」。他說，除本地培訓外，教育局今年通關後已安排800多名教師參加內地學習團，感受內地最新發展，加強培養學生國家觀念及國民身分認同，有助加入國家發展大局。

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