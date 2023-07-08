張仁良「三法」初中教材套明年起推

「三法」教材套內容重點包括憲法的法律地位和內容結構、憲法與基本法的關係等。張仁良稱，將與各個科目小組探討「三法」如何在課堂實踐，舉例物理科可加入天文學和航天科學單元，令學生明白航天科技發展對國家的重要，而地理科則可透過認識國家版圖及國家糧食供應，加深學生對國土安全和資源安全的認知。他強調「三法」是輔助形式，不影響中學課程原有框架。

曾鈺成認為，學生完成基礎教育後，應理解基本法和憲法等內容，惟現時學校教授「三法」少與科目結合，舉例現時公民與社會發展科有部分單元牽涉「三法」內容，但沒提及「三法」之間的關係，認為新教材應讓學生理解當中邏輯。「三法」初中教材套預計於2024及2025年分階段出版，而現時已有小一小二及小四小五年級的「三法」教材套，小三小六年級教材亦會於本月內出版。