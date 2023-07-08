明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

張仁良「三法」初中教材套明年起推

【明報專訊】香港教育圖書公司及華夏教育機構將編寫「三法教育」初中教材套，涵蓋《憲法》、《基本法》及《港區國安法》及國家安全教育，預料明年起分階段出版。教大校長兼教材策劃人張仁良昨稱，教材目的是將「三法」融入現有學科，例如地理科及經濟科，後者會提及貿易衝突對國家的負面影響。華夏教育機構會長曾鈺成認為，現時初中課程雖有教授「三法」，但少與科目結合，日後應有更清晰教學框架及更有系統地教授。

「三法」教材套內容重點包括憲法的法律地位和內容結構、憲法與基本法的關係等。張仁良稱，將與各個科目小組探討「三法」如何在課堂實踐，舉例物理科可加入天文學和航天科學單元，令學生明白航天科技發展對國家的重要，而地理科則可透過認識國家版圖及國家糧食供應，加深學生對國土安全和資源安全的認知。他強調「三法」是輔助形式，不影響中學課程原有框架。

曾鈺成認為，學生完成基礎教育後，應理解基本法和憲法等內容，惟現時學校教授「三法」少與科目結合，舉例現時公民與社會發展科有部分單元牽涉「三法」內容，但沒提及「三法」之間的關係，認為新教材應讓學生理解當中邏輯。「三法」初中教材套預計於2024及2025年分階段出版，而現時已有小一小二及小四小五年級的「三法」教材套，小三小六年級教材亦會於本月內出版。

上 / 下一篇新聞

內地100%查驗日水產 港正議措施 特首：研禁高風險區水農產 食諮主席：參考專家及他地
內地100%查驗日水產 港正議措施 特首：研禁高風險區水農產 食諮主席：參考專家及他地
倘港跟隨內地 黃傑龍憂「魚生變魚乾」
倘港跟隨內地 黃傑龍憂「魚生變魚乾」
路透訪問稱聞有專家反對報告 IAEA總幹事：專家均「同意理解」
路透訪問稱聞有專家反對報告 IAEA總幹事：專家均「同意理解」
港核學會：報告建基日數據 難確保絕對安全
港核學會：報告建基日數據 難確保絕對安全
在日港人：福島產品價廉仍滯銷
在日港人：福島產品價廉仍滯銷
衛署遺失238學童打針資料 涉上月底到校接種 私隱公署調查
衛署遺失238學童打針資料 涉上月底到校接種 私隱公署調查
寶安大廈「風險低」 市建局：維修資助審批排最後
寶安大廈「風險低」 市建局：維修資助審批排最後
旺角道另一舊樓現裂痕 屋署：整體結構沒危險
旺角道另一舊樓現裂痕 屋署：整體結構沒危險
稱高鐵信號系統無異常 港鐵：維修須按內地標準
稱高鐵信號系統無異常 港鐵：維修須按內地標準
聾啞抑鬱漢出院後輕生 入院時評估「中度自殺風險」 沒安排手語翻譯 主診：疫下憂感染
聾啞抑鬱漢出院後輕生 入院時評估「中度自殺風險」 沒安排手語翻譯 主診：疫下憂感染
手語翻譯引述「想打開窗跳落去」
手語翻譯引述「想打開窗跳落去」
爭婚權案被撤法援 同性戀者MK准終極上訴
爭婚權案被撤法援 同性戀者MK准終極上訴
撤控謀殺 巴漢向警索償敗訴
撤控謀殺 巴漢向警索償敗訴
七七86周年 工聯保釣行動日領館請願
七七86周年 工聯保釣行動日領館請願
李家超再提灣區數據試跨境 料醫療金融先通 內地數據「離境」要先鬆綁
李家超再提灣區數據試跨境 料醫療金融先通 內地數據「離境」要先鬆綁
路署啟德地盤工加班猝死 遺腎病妻10歲子
路署啟德地盤工加班猝死 遺腎病妻10歲子
完善贍養制度 3議員提6建議
完善贍養制度 3議員提6建議
取即日籌向隅 家長擬凌晨排隊 申請爆滿 回港證今設專櫃
取即日籌向隅 家長擬凌晨排隊 申請爆滿 回港證今設專櫃
蔡若蓮：倘國民教育不足 當然是大學負責
蔡若蓮：倘國民教育不足 當然是大學負責
繪本助學生梳理情緒 匡智教師獲獎
繪本助學生梳理情緒 匡智教師獲獎
劉偉聰稱無用WhatsApp不曾收信息 認競選義工在九西初選群組 自言不知情
劉偉聰稱無用WhatsApp不曾收信息 認競選義工在九西初選群組 自言不知情
辯論筆記現「法治已死」 否認自撰
辯論筆記現「法治已死」 否認自撰
事隔近4年 7．21案多4白衣人控暴動
事隔近4年 7．21案多4白衣人控暴動
鐵騎捱撞斷兩截 司機危殆
鐵騎捱撞斷兩截 司機危殆
6天3賽駒亡 馬會指「罕見」啟內部調查
6天3賽駒亡 馬會指「罕見」啟內部調查
廉署主任4人涉賽車認危駕 求情稱曾獲嘉許前途光明 望輕判
廉署主任4人涉賽車認危駕 求情稱曾獲嘉許前途光明 望輕判
首宗定罪 旅客帶CBD囚兩月
首宗定罪 旅客帶CBD囚兩月
與14歲女童非法性交案 多3人准保包括地政主任
與14歲女童非法性交案 多3人准保包括地政主任
無業漢涉路軌掉雜物被捕
無業漢涉路軌掉雜物被捕
【Emily】過檔國安委 悄悄離開 警高層林曉彤接班人未拍板
【Emily】過檔國安委 悄悄離開 警高層林曉彤接班人未拍板
【Emily】財會通過公僕加薪 最快月底出新糧
【Emily】財會通過公僕加薪 最快月底出新糧
【Emily】政總「政府禮品店」開張 可網購
【Emily】政總「政府禮品店」開張 可網購
【Emily】喇沙書院校長榮休 副校長梁浩然升正
【Emily】喇沙書院校長榮休 副校長梁浩然升正
【Emily】財爺訪滬不停蹄 金融航運醫藥瓣瓣傾
【Emily】財爺訪滬不停蹄 金融航運醫藥瓣瓣傾