明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

蔡若蓮：倘國民教育不足 當然是大學負責

【明報專訊】立法會教育事務委員會昨開會，有議員批評大學教育資助委員會及研究資助局「只派錢、欠監管」，引發「暴大」等大學管治問題，形容現有體系「喪權辱國」；另有議員質疑，非本地委員主要來自英語國家，並非國際化而是「英美化」。教育局長蔡若蓮表示，委任時最優先考慮委員能否充當溝通橋樑，至於國民教育不足，則「當然是大學負責」。

議員批教資研資欠監管釀「暴大」

教育事務委員會昨討論教資會、研資局的組成及撥款機制等。工聯會吳秋北表示，教育相等於知識控制，「控制你學什麼、不學什麼，所以（教育）有主權性」，批評教資會、研資局過往只派錢，欠監管，終致大學出現「暴大」等問題。他認為，教資會及研資局體系不能再沿襲殖民地時期，形容「是喪權辱國的、嚴重的」，又要求當局解釋，為何研資局曾資助富布賴特交流項目等「被滲透的Programme（項目）」。

蔡若蓮回應稱，非常重視管治及大學質素，認同現有制度有可改善之處，惟「講到現時制度喪權辱國，事實上並不適合」。富布賴特交流項目屬美國政府推動的國際學術教育交流計劃，時任美國總統特朗普2020年簽署《香港自治法案》後，已叫停美國與內地及本港的交流計劃。

民建聯梁熙認為，政府不曾向專上院校提供國民教育相關的課程、課時等指引，導致有學生「答吓MC（選擇題）、睇吓片，打完卡就走」，關注誰人為大學國教做得不妥的「第一責任人」。蔡若蓮則稱，大學須以高透明度向社會及公眾問責，若在推動國民教育上有不足，「當然是大學負責」。

被指英美化 蔡稱覓委員看重溝通

另有多名議員關注教資會與研資局內非本地委員的背景。身兼嶺大協理副校長（學術及對外關係）的劉智鵬表示，非本地委員主要來自英語國家，以致組成「英美化」，非英語論文或研究大多淪為「沒價值、不值得討論」。身兼教聯會副主席的鄧飛亦質疑，研資局曾資助本地學者展開「有重大宣揚港獨嫌疑」的研究，促局方招攬更多非英語及其他歐陸國家的人，並建議要求委員申報背景資料，再接受審查。

蔡若蓮稱，當局委任時最優先考慮委員能否充當溝通橋樑，連繫政府與大學、香港與內地、國際等，認為組成若只涉及單一地域或語言，未必最有利於香港高等教育的多元化及國際化。

上 / 下一篇新聞

內地100%查驗日水產 港正議措施 特首：研禁高風險區水農產 食諮主席：參考專家及他地
內地100%查驗日水產 港正議措施 特首：研禁高風險區水農產 食諮主席：參考專家及他地
倘港跟隨內地 黃傑龍憂「魚生變魚乾」
倘港跟隨內地 黃傑龍憂「魚生變魚乾」
路透訪問稱聞有專家反對報告 IAEA總幹事：專家均「同意理解」
路透訪問稱聞有專家反對報告 IAEA總幹事：專家均「同意理解」
港核學會：報告建基日數據 難確保絕對安全
港核學會：報告建基日數據 難確保絕對安全
在日港人：福島產品價廉仍滯銷
在日港人：福島產品價廉仍滯銷
衛署遺失238學童打針資料 涉上月底到校接種 私隱公署調查
衛署遺失238學童打針資料 涉上月底到校接種 私隱公署調查
寶安大廈「風險低」 市建局：維修資助審批排最後
寶安大廈「風險低」 市建局：維修資助審批排最後
旺角道另一舊樓現裂痕 屋署：整體結構沒危險
旺角道另一舊樓現裂痕 屋署：整體結構沒危險
稱高鐵信號系統無異常 港鐵：維修須按內地標準
稱高鐵信號系統無異常 港鐵：維修須按內地標準
聾啞抑鬱漢出院後輕生 入院時評估「中度自殺風險」 沒安排手語翻譯 主診：疫下憂感染
聾啞抑鬱漢出院後輕生 入院時評估「中度自殺風險」 沒安排手語翻譯 主診：疫下憂感染
手語翻譯引述「想打開窗跳落去」
手語翻譯引述「想打開窗跳落去」
爭婚權案被撤法援 同性戀者MK准終極上訴
爭婚權案被撤法援 同性戀者MK准終極上訴
撤控謀殺 巴漢向警索償敗訴
撤控謀殺 巴漢向警索償敗訴
七七86周年 工聯保釣行動日領館請願
七七86周年 工聯保釣行動日領館請願
李家超再提灣區數據試跨境 料醫療金融先通 內地數據「離境」要先鬆綁
李家超再提灣區數據試跨境 料醫療金融先通 內地數據「離境」要先鬆綁
路署啟德地盤工加班猝死 遺腎病妻10歲子
路署啟德地盤工加班猝死 遺腎病妻10歲子
完善贍養制度 3議員提6建議
完善贍養制度 3議員提6建議
取即日籌向隅 家長擬凌晨排隊 申請爆滿 回港證今設專櫃
取即日籌向隅 家長擬凌晨排隊 申請爆滿 回港證今設專櫃
張仁良「三法」初中教材套明年起推
張仁良「三法」初中教材套明年起推
繪本助學生梳理情緒 匡智教師獲獎
繪本助學生梳理情緒 匡智教師獲獎
劉偉聰稱無用WhatsApp不曾收信息 認競選義工在九西初選群組 自言不知情
劉偉聰稱無用WhatsApp不曾收信息 認競選義工在九西初選群組 自言不知情
辯論筆記現「法治已死」 否認自撰
辯論筆記現「法治已死」 否認自撰
事隔近4年 7．21案多4白衣人控暴動
事隔近4年 7．21案多4白衣人控暴動
鐵騎捱撞斷兩截 司機危殆
鐵騎捱撞斷兩截 司機危殆
6天3賽駒亡 馬會指「罕見」啟內部調查
6天3賽駒亡 馬會指「罕見」啟內部調查
廉署主任4人涉賽車認危駕 求情稱曾獲嘉許前途光明 望輕判
廉署主任4人涉賽車認危駕 求情稱曾獲嘉許前途光明 望輕判
首宗定罪 旅客帶CBD囚兩月
首宗定罪 旅客帶CBD囚兩月
與14歲女童非法性交案 多3人准保包括地政主任
與14歲女童非法性交案 多3人准保包括地政主任
無業漢涉路軌掉雜物被捕
無業漢涉路軌掉雜物被捕
【Emily】過檔國安委 悄悄離開 警高層林曉彤接班人未拍板
【Emily】過檔國安委 悄悄離開 警高層林曉彤接班人未拍板
【Emily】財會通過公僕加薪 最快月底出新糧
【Emily】財會通過公僕加薪 最快月底出新糧
【Emily】政總「政府禮品店」開張 可網購
【Emily】政總「政府禮品店」開張 可網購
【Emily】喇沙書院校長榮休 副校長梁浩然升正
【Emily】喇沙書院校長榮休 副校長梁浩然升正
【Emily】財爺訪滬不停蹄 金融航運醫藥瓣瓣傾
【Emily】財爺訪滬不停蹄 金融航運醫藥瓣瓣傾