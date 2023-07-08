蔡若蓮：倘國民教育不足 當然是大學負責

議員批教資研資欠監管釀「暴大」

教育事務委員會昨討論教資會、研資局的組成及撥款機制等。工聯會吳秋北表示，教育相等於知識控制，「控制你學什麼、不學什麼，所以（教育）有主權性」，批評教資會、研資局過往只派錢，欠監管，終致大學出現「暴大」等問題。他認為，教資會及研資局體系不能再沿襲殖民地時期，形容「是喪權辱國的、嚴重的」，又要求當局解釋，為何研資局曾資助富布賴特交流項目等「被滲透的Programme（項目）」。

蔡若蓮回應稱，非常重視管治及大學質素，認同現有制度有可改善之處，惟「講到現時制度喪權辱國，事實上並不適合」。富布賴特交流項目屬美國政府推動的國際學術教育交流計劃，時任美國總統特朗普2020年簽署《香港自治法案》後，已叫停美國與內地及本港的交流計劃。

民建聯梁熙認為，政府不曾向專上院校提供國民教育相關的課程、課時等指引，導致有學生「答吓MC（選擇題）、睇吓片，打完卡就走」，關注誰人為大學國教做得不妥的「第一責任人」。蔡若蓮則稱，大學須以高透明度向社會及公眾問責，若在推動國民教育上有不足，「當然是大學負責」。

被指英美化 蔡稱覓委員看重溝通

另有多名議員關注教資會與研資局內非本地委員的背景。身兼嶺大協理副校長（學術及對外關係）的劉智鵬表示，非本地委員主要來自英語國家，以致組成「英美化」，非英語論文或研究大多淪為「沒價值、不值得討論」。身兼教聯會副主席的鄧飛亦質疑，研資局曾資助本地學者展開「有重大宣揚港獨嫌疑」的研究，促局方招攬更多非英語及其他歐陸國家的人，並建議要求委員申報背景資料，再接受審查。

蔡若蓮稱，當局委任時最優先考慮委員能否充當溝通橋樑，連繫政府與大學、香港與內地、國際等，認為組成若只涉及單一地域或語言，未必最有利於香港高等教育的多元化及國際化。