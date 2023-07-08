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港聞二

取即日籌向隅 家長擬凌晨排隊 申請爆滿 回港證今設專櫃

【明報專訊】新冠疫情後兩地恢復通關，社會復常，臨近暑假許多家長為年幼子女更換回港證。入境處數字顯示，今年上半年共簽發逾5.4萬本回港證，較疫情前增三成。記者昨午到上環的入境處港島區簽發旅行證件辦事處觀察，不少家長與年幼子女等待辦理換證，有「雙非」家長因孩子證件過期前來換證，但未取到即日籌，計劃今日凌晨零時到場排隊；亦有家長提早約一個月預約辦證，稱若遲數日恐已滿。入境處回覆查詢稱，因應暑假外遊高峰期將至，市民申請回港證需求急增，各分區辦事處今起於辦公時間內設立臨時專用櫃位，以接收並初步處理遞交的回港證申請，並安排市民兩至三個工作天後領證。

月均發9000本 高疫前三成

現時申辦回港證，周一至周五每日有60個即日籌，周六30個。「雙非」母親吳女士昨與13歲兒子從浙江溫州來港辦理換身分證，原本買了即日車票返內地，但辦身分證時被告知兒子須有回港證才能過關，來到上環辦事處時即日籌已派完，計劃今日凌晨到場排隊。

吳女士轉述工作人員稱「只有凌晨來才能排到，因為周六只有30個籌」。她提到新冠疫情下讓兒子回內地上學，封關3年不便來港，兒子許多證件已過期或即將過期，近日內地放暑假才有時間來港。

有家長則提前約一個月預約辦證。馬先生昨為女兒更換回港證及護照，表示自己第一時間預約，「第一日就好啲嘅，過耐啲就滿咗」；又說了解到回港證可「即日取」。入境處網站顯示，親身遞交的申請一般可即日辦妥手續並獲發證件。

議員關注排隊黨炒籌

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇昨表示，關注不少家長通宵排隊為子女換回港證及隨之出現的排隊黨及炒籌。

入境處昨回覆查詢稱，因應近日市民申請回港證需求急增，今起在各分區辦事處額外增加人手，並在辦公時間設臨時櫃位接收未預約、未取得即日籌者的申請，安排市民兩至三個工作天後領證。入境處亦稱，今年首6個月共簽發54,082本回港證，每月平均約9000本，較2019年7000本增加約三成。

相關字詞﹕入境處 回港證

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