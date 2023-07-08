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港聞

港聞二

路署啟德地盤工加班猝死 遺腎病妻10歲子

【明報專訊】前日（6日）傍晚近7時，一名泥水工人在啟德承豐道的路政署地盤加班工作期間昏迷，送往廣華醫院搶救後不治。據悉事主有高血壓，遺下10歲兒子及曾換腎的太太。

死者蘇文定，52歲，受聘地盤承建商金門建築擔任泥水工人。警方前晚6時49分接報，指一名52歲姓蘇男子在啟德承豐道的地盤工作期間昏迷，同事見狀報警，蘇男被送往廣華醫院搶救後不治。勞工處正調查意外原因。

工業傷亡權益會稱，死者兒子10歲，現就讀小五；遺孀蘇太為全職家庭主婦，有腎病，2002年曾換腎，需長期服藥，惟腎臟已開始出現排斥症狀，未知日後需否長期洗腎，目前情緒與經濟上均承受巨大壓力。

曾換腎 現排斥恐需長期洗腎

路政署稱，前日傍晚約6時40分，署方轄下「中九龍幹線─啟德西」工程總承建商金門建築一名工人於工地等候混凝土車供應混凝土以平整工地路面期間突然暈倒，隨即送院，經搶救後證實不治，目前死因仍有待確認。

署方稱，死者一般工作時間為周一至六早上8時至下午6時，間中加班，最近於7月1及2日休假；前日早上約8時上班，除午飯時間外，亦獲安排3段休息時間。承建商亦在工作地點附近設有蓋休息區、供應清涼飲用水，以及設置吹風機和製冰機等。

金門建築對工友離世表示十分難過，向家屬致以深切慰問，已聯絡他們提供協助，並配合政府部門調查。承建商已向家屬提供即時經濟援助。路政署表示對事件感非常難過，向家屬致以深切慰問，已即時聯絡死者家屬了解需要，並全力配合調查。

捐款方法：

中銀帳戶：036-723-1-099999-7

帳戶名稱：Tsoi Pui Mei（蘇太）

相關字詞﹕路政署 金門建築 工業傷亡 啓德

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