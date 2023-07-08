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李家超再提灣區數據試跨境 料醫療金融先通 內地數據「離境」要先鬆綁

【明報專訊】特首李家超昨日在貴陽出席「泛珠三角區域合作行政首長聯席會議」，重申會爭取今年內推出「大灣區數據跨境試行計劃」。有具創科背景的立法會議員認為兩地應先選取部分類別數據，如醫療、金融等試行互通。從事創科的選委界議員吳傑莊表示，根據內地法規個人數據「離境」有限制，加上部分數據在兩地格式不一，是數據跨境的挑戰，期望李家超說法代表「拆牆鬆綁」有曙光。

泛珠三角首長會 李：港可發揮數碼優勢

李家超昨在會議上表示，本港將發展成智慧城市，包括開放數據、擴展5G網絡，正與內地探討如何便利數據向香港流通，爭取今年內推出「大灣區數據跨境試行計劃」。他認為香港作為亞太金融貿易中心及物流樞紐，跨國企業帶來國際數據，本港同時擁有建設中的數據中心、完備可靠的網絡設施、主要雲端服務商等，相信可藉此優勢發展數碼經濟。

特區政府上月與國家互聯網信息辦公室簽訂《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，討論具體數據跨境流動措施。創科局長孫東當時表示，根據備忘錄兩地政府會商討讓個人數據、部分行業的重要數據等敏感數據「過河」到香港。吳傑莊指內地法規限制個人數據不能「離境」，加上部分數據如醫療資料在兩地的格式不同，期望李家超說法代表拆牆鬆綁有望。

邱達根：涉個人私隱 須徵求同意

吳傑莊與科技創新界議員邱達根均估計，政府會先選取部分類別數據試行，如醫療和金融，因有實際需要。吳指現時不少港人居於大灣區，惟兩地病歷不互通，倘能「過河」將方便市民，又建議個人及企業的信貸紀錄可跨境互通，有助融資等金融活動。但他強調，因相關數據涉個人資料，認為要先取得當事人同意方可「過河」。

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，政府有就試行計劃向業界了解哪類數據有需要先行。他認為若僅涉大數據，須研究如何將資料模糊化，確保不涉私隱問題；個人資料則必須獲當事人同意才能互通，冀當局公開透明處理。

李家超昨日結束在貴州3日訪問，總結行程稱與貴州省領導均同意兩地可在經貿投資、創科、文化、旅遊等領域加強交流合作，認為香港可助貴州企業「走出去」。

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