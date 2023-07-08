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港聞

港聞二

撤控謀殺 巴漢向警索償敗訴

【明報專訊】4名巴基斯坦裔地盤保安員，涉嫌於2016年在天水圍一條後巷毆斃一名六旬中國籍同事，被控謀殺罪，其中一人在還押173天後獲撤控。他指警方明知證據不足而仍然「惡意檢控」，要求對方作「懲罰性賠償」。區院昨日頒下書面判決，指案中有間接證據顯示原告具意圖參與犯罪，檢控由始至終合理，裁定原告敗訴，並須向律政司一方賠償訟費。

須向律政司賠訟費

原告為Khan Asaf Nawaz，被告為警務處長。法官高勁修在判辭指出，證據顯示原告因死者向上級投訴他遲到而記恨，其餘3人原本不認識死者，與死者的聯繫僅限於原告對其恨意，原告為4名被告中唯一具意圖傷害死者的人；而且原告事發前有疑似視察的舉動，種種迹象都會令謹慎的局外者相信原告涉案，而原告不一定要身處案發現場。

官指合理懷疑當事人涉案

判辭又指出，原告在本案審訊中、即事發後逾7年才首次提出不認識死者，說法令人起疑；另外，原告懷疑警方拘捕他是想向他施壓，迫使他透露更多案情，惟法官指此部分欠缺實證支持。

翻查資料，原告2016年某日上班遲到遭死者舉報，其兩名胞弟為報復，於同年情人節晚上，不斷腳踢及掌摑死者，令他多處受傷不治。原告胞弟及一名負責「睇水」的同鄉早前承認一項誤殺罪，被判囚5至10年不等。

【案件編號：DCCJ 5282/18】

相關字詞﹕民事索償 警務處長 巴基斯坦裔 謀殺案 惡意檢控

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