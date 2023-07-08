爭婚權案被撤法援 同性戀者MK准終極上訴

終院指議題具廣泛重要性

上訴人為MK，答辯人為法援署長。案件源於MK申請法援前，向資深大律師潘熙索取法律意見，潘其後在法援署查問下稱MK是寵物店持有人之一。雙方爭議圍繞《法律援助規例》第21條（1）（b）（下稱《規例》），列明有理由相信受助人提供虛假資料，屬須舉報濫用法援的內容的規定，是否受LPP保障。

爭議LPP多大程度可禁告密

終院常任法官霍兆剛、林文瀚、非常任法官鄧國楨聽罷雙方陳辭，批准就一個法律議題上訴：LPP在多大程度下可廢除《規例》的效力，尤其是否涵蓋當事人申請法援前與律師溝通的內容。

代表上訴人的資深大律師彭耀鴻指潘熙並非獲法援署指派代表MK的大律師，法援署不能根據《規例》查問潘熙，否則在法援申請人轉聘其他律師後，他之前的代表律師便能向法援署告密。他重申本案關乎公眾利益，任何有意申請法援的人，應能坦誠與律師溝通。

代表法援署長的資深大律師陳樂信認為，《規例》的立法原意是防止濫用法援，因此即使律師不獲法援署指派，他仍有責任舉報濫用情况。鄧官隨即詢問，若律師獲當事人指定為法援律師，而他懷疑當事人濫用法援，會否令其處境「尷尬」；陳樂信認為負責任的律師在此情况下應拒絕代表當事人，便毋須舉報濫用情况。

【案件編號：FAMV 179/23】