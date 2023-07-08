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港聞

港聞二

手語翻譯引述「想打開窗跳落去」

【明報專訊】陪同事主求診的手語翻譯員表示，事主曾說已失眠10天，覺得「眼光光，好辛苦」，亦提及掛念亡妻，「想打開個窗跳落去」。該手語翻譯員又稱，事主書寫能力不高，難理解艱深的字眼，只能夠以簡短字句表達意思。

失眠10天「好辛苦」 念亡妻

路德會長青群康中心手語翻譯員陳國勇從2009年開始從事手語翻譯工作，其後認識事主鍾志強。2020年2月，事主就保險公司收保費一事向社區中心求助，由社工鍾裕聲跟進，陳負責在旁翻譯。同年4月，陳陪同事主到北葵涌普通科門診求醫，事主向醫生表達已失眠10天，「眼光光，好辛苦，做唔到嘢」，獲轉介到瑪嘉烈醫院急症室。陳和事主等候白車時，事主明言「想打開個窗跳落去」。

後來事主再送入葵涌醫院求診，陳國勇陪他見醫主。陳憶述事主表示擔心失眠影響工作，並想念數年前去世的妻子。陳亦替事主向醫生轉述，看到不少病人走來走去，令事主感覺不適，希望在病房遠離其他病人。

醫生：有幻覺 自願入院

時任瑪嘉烈醫院急症室醫生張立援供稱，當日透過醫管局系統，知悉事主於2009年有妄想症病史。據門診紀錄，事主感覺情緒低落並有自殺念頭，與系統紀錄脗合。張供稱事主應診時透過手語翻譯員轉達，表示他感到情緒低落近10日，亦有幻視症狀，其後自願入住葵涌醫院。張提到事主曾稱見到有人在家中行走，惟手語翻譯員認為較難表達其意思。

（死因研訊）

相關字詞﹕手語翻譯員 抑鬱症 聾啞人士

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