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聾啞抑鬱漢出院後輕生 入院時評估「中度自殺風險」 沒安排手語翻譯 主診：疫下憂感染

【明報專訊】患抑鬱症的58歲聾啞男子，2020年4月入住葵涌醫院約兩星期後出院，翌日墮樓身亡，死因研訊昨續審。事主主診醫生供稱，事主入院經評估後，自殺風險為7分，屬中度。她稱，雖然從事主入院的第一日已有打算找手語翻譯員，而她以往亦會為聾啞病人安排手語翻譯，惟當時疫情剛開始，有太多未知數且病毒致命，擔心手語翻譯員會交叉感染，無法頻繁安排前來，直至事主妹妺提出要求，「我就搵醫管局（手語）翻譯員」。

事主鍾志強2020年5月7日在其居住的葵盛東邨一大廈墮樓身亡，終年58歲。

事主於2020年4月20日在手語翻譯員陳國勇陪同下，被安排入住葵涌醫院。現任葵涌醫院副顧問醫生、精神科專科醫生鄭美琪供稱，事發時已有8年資歷，是事主的主診醫生。她在庭上讀出醫療報告，指出事主能用簡單文字溝通，自殺風險評估屬中度。

稱事主想出院返工 衡量要求

鄭續說，事主入院翌日，鄭曾致電予事主女兒，惟號碼錯誤。4月24日事主女兒向院方查詢，鄭曾問事主的壓力來源及是否有自殺傾向，但對話未有提及安排手語翻譯員。

鄭又供稱，事主多次表達想上班而要出院，故在4月27日致電女兒稱，事主最快可在29日出院；她指做決定時是「衡量病人自殺風險同出院要求」。4月29日，鄭曾參與跨部門會議討論事主出院事宜，惟在事主妹妹強烈反對下暫緩決定。代表家屬的大律師蘇信恩質疑出院決定，並透露事主當時失眠情况至4月27日未改善，仍是一天睡4小時。

續失眠 家屬方質疑出院決定

事主妹妹在4月29日亦要求院方安排手語翻譯服務。鄭稱，本來已安排手語翻譯的打算，惟事發時正值新冠疫情，安排手語翻譯員進病房有傳播風險，惟「咁啱阿妹有呢個要求，我就搵醫管局（手語）翻譯員」。至5月5日，院方安排醫管局手語翻譯員。

鄭供稱，事主於5月6日出院時沒有遲緩情况及明顯自殺風險，也明白覆診安排。對於院方最終沒安排社康護士跟進，鄭供稱，事主表示自己有社工跟進，故不需要社康護士；但鄭承認社康護士及社工雖同屬支援角色，社康護士卻有相關藥物知識，而鄭與事主商討過程「無特別同屋企人傾」。

另外，律師蘇信恩向法庭呈上一份社康護士撰寫的便箋，內容指2010年事主曾患抑鬱，把刀架在女兒及自己頸上；鄭供稱事主住院期間得知事主曾在女兒頸上架刀，惟在庭上閱讀該文件下，鄭現在才知道事主曾在自己頸上架刀。

【案件編號：CCDI 373/20】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 墮樓 抑鬱症 葵涌醫院 聾啞人士

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