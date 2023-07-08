稱高鐵信號系統無異常 港鐵：維修須按內地標準

李家潤稱當時港鐵按內地技規標準維修故障，調配列車及維修人員時一直與內地保持溝通，形容高鐵有「獨特性」，處理事故須按國家標準技規及救援細則，例如「行車不上路，上路不行車」，做足安全措施才可進入路軌，恢復服務亦按國家技規，會研究防止同類事件發生。

難承諾半小時恢復 稱同按國家標準

實政圓桌田北辰要求港鐵承諾，涉信號系統故障事故，靠更換損壞組件或人手局部通車，應半小時內可處理，七一高鐵故障需兩小時修復不能接受，「某程度上賴咗中方，話你要同佢協調，搞搞吓就兩個鐘」。新民黨葉劉淑儀則指，若高鐵全歸內地管理，或可避免港鐵與內地溝通問題。李家潤回應因考慮安全，無法承諾半小時內可處理，但會盡快；根據協議，高鐵香港段維護及營運由港鐵負責，國內段事宜會與內地保持溝通。

工程師料通訊設備出錯 倡檢查硬件

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生指出，軌道電腦如無法偵測路軌情况，為確保安全會先顯示為「有車」，如軌道電腦故障，料涉將「無車」誤報「有車」；若信號系統及路軌本身無問題，估計是負責傳送信號來往各車站控制中心的通訊設備出錯；惟通訊信號有誤難以追查，建議港鐵蒐集傳送數據分析，加緊檢查有關硬件。

另外，昨日會上亦討論港鐵未來5年投放逾650億元更新鐵路設施及保養維修措施。港鐵稱參考過往經驗，約六成開支涉資產更新，四成涉日常維修。議員張欣宇質疑港鐵以往靠簽「特許」延後維修工程，有如拖欠信用卡貸款，憂總有一日「碌爆卡」。港鐵回應時強調過往99%工程如期展開，延誤亦無引起嚴重事故，日後會加強監察，目標毋須再用特許。港鐵又指「遲開早收」爭取時間維修的建議未有定案，若有計劃會對外公布，並澄清暫無計劃在維修人手上輸入外勞。