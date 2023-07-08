明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱高鐵信號系統無異常 港鐵：維修須按內地標準

【明報專訊】高鐵西九龍站七一當日稱發生信號故障，北上列車服務停駛逾兩小時，南下班次亦受阻。港鐵昨於立法會鐵路事宜小組委員會再度解釋事件，港鐵車務總監李家潤稱，當時信號系統信息顯示事故與路軌上的軌道電腦故障有關，惟港鐵檢查後確定信號系統及路軌本身無異常，將繼續調查事件；又指港鐵於高鐵事故中須按「內地技規標準」維修，做足安全措施才可進入路軌，維修後亦要按技規恢復服務。有熟悉鐵路的工程師認為，如信號系統及路軌無問題，估計或是控制中心之間的通訊設備出錯，倡港鐵加緊檢查硬件。

李家潤稱當時港鐵按內地技規標準維修故障，調配列車及維修人員時一直與內地保持溝通，形容高鐵有「獨特性」，處理事故須按國家標準技規及救援細則，例如「行車不上路，上路不行車」，做足安全措施才可進入路軌，恢復服務亦按國家技規，會研究防止同類事件發生。

難承諾半小時恢復 稱同按國家標準

實政圓桌田北辰要求港鐵承諾，涉信號系統故障事故，靠更換損壞組件或人手局部通車，應半小時內可處理，七一高鐵故障需兩小時修復不能接受，「某程度上賴咗中方，話你要同佢協調，搞搞吓就兩個鐘」。新民黨葉劉淑儀則指，若高鐵全歸內地管理，或可避免港鐵與內地溝通問題。李家潤回應因考慮安全，無法承諾半小時內可處理，但會盡快；根據協議，高鐵香港段維護及營運由港鐵負責，國內段事宜會與內地保持溝通。

工程師料通訊設備出錯 倡檢查硬件

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生指出，軌道電腦如無法偵測路軌情况，為確保安全會先顯示為「有車」，如軌道電腦故障，料涉將「無車」誤報「有車」；若信號系統及路軌本身無問題，估計是負責傳送信號來往各車站控制中心的通訊設備出錯；惟通訊信號有誤難以追查，建議港鐵蒐集傳送數據分析，加緊檢查有關硬件。

另外，昨日會上亦討論港鐵未來5年投放逾650億元更新鐵路設施及保養維修措施。港鐵稱參考過往經驗，約六成開支涉資產更新，四成涉日常維修。議員張欣宇質疑港鐵以往靠簽「特許」延後維修工程，有如拖欠信用卡貸款，憂總有一日「碌爆卡」。港鐵回應時強調過往99%工程如期展開，延誤亦無引起嚴重事故，日後會加強監察，目標毋須再用特許。港鐵又指「遲開早收」爭取時間維修的建議未有定案，若有計劃會對外公布，並澄清暫無計劃在維修人手上輸入外勞。

上 / 下一篇新聞

內地100%查驗日水產 港正議措施 特首：研禁高風險區水農產 食諮主席：參考專家及他地
內地100%查驗日水產 港正議措施 特首：研禁高風險區水農產 食諮主席：參考專家及他地
倘港跟隨內地 黃傑龍憂「魚生變魚乾」
倘港跟隨內地 黃傑龍憂「魚生變魚乾」
路透訪問稱聞有專家反對報告 IAEA總幹事：專家均「同意理解」
路透訪問稱聞有專家反對報告 IAEA總幹事：專家均「同意理解」
港核學會：報告建基日數據 難確保絕對安全
港核學會：報告建基日數據 難確保絕對安全
在日港人：福島產品價廉仍滯銷
在日港人：福島產品價廉仍滯銷
衛署遺失238學童打針資料 涉上月底到校接種 私隱公署調查
衛署遺失238學童打針資料 涉上月底到校接種 私隱公署調查
寶安大廈「風險低」 市建局：維修資助審批排最後
寶安大廈「風險低」 市建局：維修資助審批排最後
旺角道另一舊樓現裂痕 屋署：整體結構沒危險
旺角道另一舊樓現裂痕 屋署：整體結構沒危險
聾啞抑鬱漢出院後輕生 入院時評估「中度自殺風險」 沒安排手語翻譯 主診：疫下憂感染
聾啞抑鬱漢出院後輕生 入院時評估「中度自殺風險」 沒安排手語翻譯 主診：疫下憂感染
手語翻譯引述「想打開窗跳落去」
手語翻譯引述「想打開窗跳落去」
爭婚權案被撤法援 同性戀者MK准終極上訴
爭婚權案被撤法援 同性戀者MK准終極上訴
撤控謀殺 巴漢向警索償敗訴
撤控謀殺 巴漢向警索償敗訴
七七86周年 工聯保釣行動日領館請願
七七86周年 工聯保釣行動日領館請願
李家超再提灣區數據試跨境 料醫療金融先通 內地數據「離境」要先鬆綁
李家超再提灣區數據試跨境 料醫療金融先通 內地數據「離境」要先鬆綁
路署啟德地盤工加班猝死 遺腎病妻10歲子
路署啟德地盤工加班猝死 遺腎病妻10歲子
完善贍養制度 3議員提6建議
完善贍養制度 3議員提6建議
取即日籌向隅 家長擬凌晨排隊 申請爆滿 回港證今設專櫃
取即日籌向隅 家長擬凌晨排隊 申請爆滿 回港證今設專櫃
蔡若蓮：倘國民教育不足 當然是大學負責
蔡若蓮：倘國民教育不足 當然是大學負責
張仁良「三法」初中教材套明年起推
張仁良「三法」初中教材套明年起推
繪本助學生梳理情緒 匡智教師獲獎
繪本助學生梳理情緒 匡智教師獲獎
劉偉聰稱無用WhatsApp不曾收信息 認競選義工在九西初選群組 自言不知情
劉偉聰稱無用WhatsApp不曾收信息 認競選義工在九西初選群組 自言不知情
辯論筆記現「法治已死」 否認自撰
辯論筆記現「法治已死」 否認自撰
事隔近4年 7．21案多4白衣人控暴動
事隔近4年 7．21案多4白衣人控暴動
鐵騎捱撞斷兩截 司機危殆
鐵騎捱撞斷兩截 司機危殆
6天3賽駒亡 馬會指「罕見」啟內部調查
6天3賽駒亡 馬會指「罕見」啟內部調查
廉署主任4人涉賽車認危駕 求情稱曾獲嘉許前途光明 望輕判
廉署主任4人涉賽車認危駕 求情稱曾獲嘉許前途光明 望輕判
首宗定罪 旅客帶CBD囚兩月
首宗定罪 旅客帶CBD囚兩月
與14歲女童非法性交案 多3人准保包括地政主任
與14歲女童非法性交案 多3人准保包括地政主任
無業漢涉路軌掉雜物被捕
無業漢涉路軌掉雜物被捕
【Emily】過檔國安委 悄悄離開 警高層林曉彤接班人未拍板
【Emily】過檔國安委 悄悄離開 警高層林曉彤接班人未拍板
【Emily】財會通過公僕加薪 最快月底出新糧
【Emily】財會通過公僕加薪 最快月底出新糧
【Emily】政總「政府禮品店」開張 可網購
【Emily】政總「政府禮品店」開張 可網購
【Emily】喇沙書院校長榮休 副校長梁浩然升正
【Emily】喇沙書院校長榮休 副校長梁浩然升正
【Emily】財爺訪滬不停蹄 金融航運醫藥瓣瓣傾
【Emily】財爺訪滬不停蹄 金融航運醫藥瓣瓣傾