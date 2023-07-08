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旺角道另一舊樓現裂痕 屋署：整體結構沒危險

【明報專訊】旺角道寶安大廈本周初4日內兩度塌簷篷及批盪，約百米外的國際大廈昨日亦有途人發現一樓「騎樓底」有多道裂痕，警方需封閉一段行人路。該大廈樓齡58年，至今未有遵從屋宇署2020年發出的強制驗樓及驗窗令。屋宇署表示，檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，2021年曾向法團發出警告信，會繼續與法團跟進。

屋宇署昨日派員到該大廈視察，發現一樓露台底部部分橫樑有裂痕，檢視後認為整體樓宇結構無明顯危險；稱大廈業主立案法團已即時安排註冊承建商採取防護措施，包括於地下安裝棚架及防護膠布，以保障行人安全，並將展開檢查及修葺工程。

未遵驗樓令 2021年收警告信

屋宇署稱2020年10月向法團發出強制驗樓通知及強制驗窗通知，翌年4月向法團發出警告信，並於5月再去信表示該署會行使法定權力做代辦工程，並於事後向業主追討費用。法團同年9月向市建局申請參加成為「樓宇更新大行動2.0計劃」第一類別樓宇。市建局2022年10月向法團發出原則上批准通知，並一直協助法團籌組相關維修工程。署方稱會繼續與法團跟進，若法團未能於合理時間內跟進，會考慮重啟代辦工程。

昨午2時50分，有途人發現旺角道58號國際大廈一樓「騎樓底」有裂痕，擔心有危險遂報案。警方到場後發現5至10條長約1.5米裂縫，認為有潛在危險，封閉現場10米乘1米行人路，並通知屋宇署。屋宇署人員在場視察並與警方向法團主席了解。現場所見，騎樓底邊緣有批盪稍翻起，騎樓底內的裂縫較深，亦連接鐵製支架。騎樓下有兩間地產舖及一間髮型用品店，對開是行人過路處，不時有途人經過，其後有工人在場搭棚處理。

相關字詞﹕裂痕 屋宇署

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