寶安大廈「風險低」 市建局：維修資助審批排最後

准延1年 最遲明年3月動工

寶安大廈法團2018年10月向市建局申請「樓宇更新大行動 2.0」資助，2021年3月獲批「原則上通知書」，法團今年3月才提交驗樓報告，本月下旬「商討」招標維修承建商。

對於為何事隔3年才批出寶安大廈申請，市建局樓宇復修總監何志偉昨在港台《千禧年代》解釋，局方為免市場有大量工程招標，影響價格及工程質素，會考慮樓齡、樓宇狀况、是否有法定命令未遵辦等風險評估因素，分批發放資助，寶安大廈當時獲評風險低，故被排到最後的第五批次審批。

何志偉續指，批出申請後局方會派員協助法團找獨立顧問估算工程價格，協助法團開業主大會及招聘顧問等，亦會邀請顧問入標；根據局方紀錄，寶安大廈2021年3月獲批，同年11月發出驗樓標書，12月回標後因疫情未能召開業主大會，延至去年9月才揀選驗樓工程顧問。他指大廈聘請承辦商後一般需時6至12個月完成，如一切順利，最快亦需約3年才可完成樓宇維修。

目前已獲資助通知書的大廈中，六成已聘請獨立顧問檢視樓宇，亦有一半大廈已聘請承辦商，當中約四成已完成工程。

籲修例准法團網上開會趕進度

何又稱因為疫情，進度較預期慢，但疫情放緩後大廈法團已積極開會，市建局亦提供會議室協助等，局方另已向民政事務總署建議檢視及修訂《建築物管理條例》，容許法團網上開會，加快工程進度。