衛署遺失238學童打針資料 涉上月底到校接種 私隱公署調查

個人資料私隱專員公署回應稱，昨日收到相關的資料外泄事故通報，將根據既定程序展開循規審查，現階段未能透露詳細資料。本報正向警方及涉事學校查詢。

衛生署表示，轄下的學童免疫注射小組上月26日到一間小學為學童提供到校疫苗接種服務。署方其後發現遺失一批載有該校小一及小六班級共238名學童資料的紙本紀錄，當中包括學生姓名、出生日期、疫苗接種資料及緊急聯絡人電話號碼。

涉姓名電話 稱不影響接種安排

署方稱正繼續盡力搜尋有關文件及調查事件起因，並會調查資料存放的程序上有否遵從私隱專員公署指引，亦已加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要。

衛生署已向私隱專員公署及警方通報，並通知涉事學校，現正陸續聯絡所有受影響學生的家長致歉及解釋事件。署方又指，由於同時以電子形式儲存相關學童的疫苗接種紀錄，事件不會影響有關學生的疫苗注射安排。

署方已經設立熱線2375 4363及2375 4364，供家長於辦公時間查詢。