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港核學會：報告建基日數據 難確保絕對安全

【明報專訊】香港核學會主席陸炳林接受本報訪問稱，國際原子能機構（IAEA）對福島第一核電站核污水排放總結報告中的檢測數據和方法多由日方提供，雖達基本標準，但無法肯定絕對安全，而負責排放程序的東京電力，風險管理意識向來被指差劣，一旦失誤後果嚴重，認為解決目前日本和外國互不信任僵局的最好方法，是讓外國組織和專家長駐排放區獨立採樣及檢測。

稱東電管理差 倘失誤後果嚴重

IAEA報告稱，組織去年兩次對首批排放的核污水獨立採樣化驗，結果氚等放射物含量符合國際安全標準。陸炳林周四受訪時指出，IAEA的化驗方法依據日本東電的前設模型，外界有聲音質疑單用這種模式是否可靠。他表示，東電的風險管理意識向來被指差劣，而福島核污水排放涉及多重人手操作步驟，警告一旦失誤可招致嚴重後果。他認為，日本政府應至少安排國內其他信譽較佳的核電站營運公司執行福島的排放程序。

倡日准外國獨立採樣檢測釋慮

日本和IAEA宣稱福島核污水符合國際標準，陸炳林稱所謂國際標準只是一個基準，每個國家都可按各自需要制定不同的核排放和核安全標準。而福島往後數十年的排放總量多於其他國家的一般核污水排放（目前福島約有130萬噸核污水），他認為之後排放期間須蒐集更多監測數據，以完全釋除日本國內外的安全疑慮。

陸認為，解決國際憂慮和爭議的最佳做法，是日方容許不同國家長駐排放區獨立採集樣辦，包括污水和海產，設置儀器作化驗監察，盡量開放透明。IAEA已稱將在福島第一核電站設立辦公室，就日方排放監察和溝通，惟目前日方仍未准任何外國在當地駐設工作設施。

明報記者

相關字詞﹕陸炳林 東京電力公司 福島核污水排放 國際原子能機構（IAEA） 福島第一核電站 日本

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