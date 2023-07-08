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路透訪問稱聞有專家反對報告 IAEA總幹事：專家均「同意理解」

【明報專訊】路透社昨引述國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）稱，就日本福島第一核電站核污水排放提供意見的國際專家中，「聽說」有一兩人「反對」報告內容。格羅西同日在日本舉行的記者會被問及時，未直接否認有專家提出質疑的說法，但強調報告內容科學客觀，經所有專家「同意理解」。他又重申，IAEA的報告不是要為日本排水背書，而只是提供科學事實。

稱11國專家沒人直接提疑慮

格羅西在與路透社的專訪表示：「曾聽說……有一至兩名（IAEA）專家反對（報告）。」惟他稱包括中國在內的11國專家組成員中沒人直接向他提出疑慮，但亦沒詳細解釋他如何聽到以上說法，僅重申只是「聽聞」，而組織所出版的報告「在科學上無可挑剔」。

外交部：報告倉卒 結論片面

中國《環球時報》周四報道，IAEA技術工作組中國專家劉森林對「倉卒」完成的總結報告失望，並稱專家組的意見只被用作參考，對報告的貢獻有限。路透社向劉森林查詢評論，但至本港昨晚未獲回覆。中國外交部發言人汪文斌昨日亦在例行記者會回應提問稱，國際專家對評估報告存在分歧，再次表明機構倉卒出台報告，沒充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，相關結論存在局限和片面。

格羅西昨中午在東京召開記者會總結4天訪日行程，當被問到是否全部國際專家都「同意理解」報告內容時，他說「絕對是」（absolutely yes），「如果有人不同意，就應該發聲」。他又表示，專家可以有個人意見。他強調IAEA報告非須經「投票一致同意」，而是一份「客觀」報告，當中所有內容都符合國際標準，結論「堅實且足夠」，自己亦「全面支持」。

格羅西赴韓解說 稱沒偏幫日

格羅西表明，IAEA沒認可日方排水，亦無權決定日本何時開始或停止排放。他稱IAEA只會審核日方作業，並實時監測排放影響，當發生超出安全範圍的事件或問題將提出警報，並與日本政府及營運福島第一核電站和實施排放的東京電力會談，以讓他們應對和行動。他提醒核安全「屬於一個國家的決策範疇」，日本原可不經IAEA審核自行排放核污水，最終自願接受IAEA監督，以取得對周圍環境保護的可信性。格羅西又強調，IAEA「沒有偏幫日本、中國或韓國等任何國家」，排放相關安全標準的應用一視同仁。

格羅西晚上轉飛抵韓國首爾，將向韓國官員就日本排放計劃解說。尹錫悅政府對日方排放計劃沒有多大異議，在野反對派則深切關注安全。

（路透社/韓聯社/明報記者）

相關字詞﹕福島第一核電站 福島核污水排放 格羅西 國際原子能機構（IAEA） 韓國 日本

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