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倘港跟隨內地 黃傑龍憂「魚生變魚乾」

【明報專訊】中國海關總署擬對日本其他地區食品尤其水產品實施100%查驗。香港物流商會主席鍾鴻興表示，若本港跟隨內地做法，因海產如魚生類及水果的時效較短，百分百查驗操作上應比較複雜，相信實行情况「唔理想，因檢查程序一定多咗，時間會耐」。他又稱，目前產自日本的水果不少經本港轉運至內地，料轉口貿易會受新措施影響。

鍾鴻興又相信，消費者對日本食品尤其海產的信心亦會備受打擊。他相信消費者會減購日本海產，令需求減少，將令貨運成本上升。他得悉不少貨主都關注港府最新措施，並考慮以其他國家如韓國產品替代。

若只禁少數縣 料業界接受

香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，目前尚待港府公布最新措施，由於日本海產講求新鮮，擔心若涉及海產的輻射化驗太複雜，需時太長，可能「魚生變魚乾」，惟若最終港府的禁制措施只涵蓋少數縣份，相信業界可接受。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基則認為，香港是日本食品全球最大輸出地，認為措施對日本當局影響更大。香港物流商陳先生認為，中國政府說100%查驗貨物，「等於叫你不要來」，進出口商為免生意受損，會自動暫停經營被抵制產品。因貨品清關將大為延遲，不僅增加物流成本，海鮮更加等不起。

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