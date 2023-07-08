倘港跟隨內地 黃傑龍憂「魚生變魚乾」

鍾鴻興又相信，消費者對日本食品尤其海產的信心亦會備受打擊。他相信消費者會減購日本海產，令需求減少，將令貨運成本上升。他得悉不少貨主都關注港府最新措施，並考慮以其他國家如韓國產品替代。

若只禁少數縣 料業界接受

香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，目前尚待港府公布最新措施，由於日本海產講求新鮮，擔心若涉及海產的輻射化驗太複雜，需時太長，可能「魚生變魚乾」，惟若最終港府的禁制措施只涵蓋少數縣份，相信業界可接受。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基則認為，香港是日本食品全球最大輸出地，認為措施對日本當局影響更大。香港物流商陳先生認為，中國政府說100%查驗貨物，「等於叫你不要來」，進出口商為免生意受損，會自動暫停經營被抵制產品。因貨品清關將大為延遲，不僅增加物流成本，海鮮更加等不起。