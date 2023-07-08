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內地100%查驗日水產 港正議措施 特首：研禁高風險區水農產 食諮主席：參考專家及他地

【明報專訊】日本福島第一核電站最快下月透過海底管道排放核污水，中國海關總署進出口食品安全局負責人昨稱，為防範受放射性污染的日本食品輸華，除維持禁止進口福島等10個都縣食品，亦對日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，並嚴格實施100%查驗。特首李家超稱考慮對日本高風險地區禁止海產品或農產品進入香港。食物及環境衛生諮詢委員會昨午開會商討措施，主席梁美儀回應港是否需跟隨內地最新做法稱，港府仍需時研究IAEA報告及參考專家意見，亦會參考其他地區做法，表示「澳門都係跟內地」。

日媒：東電就緒排核污水

日本原子能規制委員會昨向東京電力公司發放福島第一核電站核污水排海設施驗收合格證，有日本媒體稱，至此日本政府和東京電力公司為核污水排海而設的設施準備已就緒，意味隨時可排放。韓國國務調整室室長方文圭、原子能安全委員會委員長劉國熙亦已發布該國有關日本福島核污染水排海安全性的分析研究報告，稱日方如按計劃將核污水排海，氚濃度較標準更低，放射性物質濃度符合IAEA要求等國際標準，今後將檢查日方最終敲定的排放計劃以至其妥當和可行性等，再做最終判斷。

食諮討論圍繞環境局早前預告

特首李家超昨於貴州回應稱，會充分考慮專家意見，亦已成立跨部門的合作機制，考慮禁止高風險地區的海產品或農產品進口香港，並考慮對其他地方的食品進入香港時加強監測；另外會加強整體環境監測，確保海水或空氣方面沒有核污染。環境及生態局重申，一旦日方啟動排放廢水，會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口。

身兼城大海洋污染國家重點實驗室主任的梁美儀表示，食物及環境衛生諮詢委員會昨日的討論方向圍繞環境及生態局長謝展寰早前預告的禁止進口措施，在食安政策層面及監管方向均有討論，具體內容不便透露，昨日會上亦未有最終定案。他重申港府會以風險為本管制，認同如進口水產有食安風險，禁止進口是適時做法，他預計最終方案「好快出台」。

陳穎欣促港跟國家步伐

中國是日本農林水產物品的最大入口國，去年22.5%日本輸出水產物都運往中國，貨值達871億日圓，而香港亦佔近兩成，貨值755億日圓（見下表）。2011年3月福島核事故後，中國國家質檢總局次月公告禁止從日本福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、山形縣、新潟縣、長野縣、山梨縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等12個都縣進口食品、食用農產品及飼料，並要求日本其他地區的食品、食用農產品及飼料須提供放射性物質檢測合格證明，中國質檢亦會做放射性物質檢測；同年5月，相關名單剔除山梨縣、山形縣，剩下10都縣，實施至今。

工聯會陳穎欣表示，將去信政府促「盡快緊隨國家步伐」，將現時本港對日本福島附近5個縣的食品管控增加至10個縣。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕李家超 環境及生態局 福島核污水排放

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