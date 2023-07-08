【Emily】過檔國安委 悄悄離開 警高層林曉彤接班人未拍板

上月last day 警方無公布

Madam林曾經喺警隊「神秘部門」保安部任職，亦曾借調保安局，2018年曾以助理社團事務主任名義，建議禁止民族黨運作。原本下年底退休嘅佢，原來喺上月24日、副處長袁旭健擔任檢閱官嘅結業會操當日last day，不過佢走得較低調，警隊亦無對外公布。Madam林原有嘅職位會由兩名助理處長曾艷霜同關翠貞暫時署任。有警隊中人分析，最快要等袁sir下月退休後，安排埋副處長人選，Madam林嘅接班人先會明朗。

另外，政府噚日公布多名高層官員任命，現任運輸署長羅淑佩將喺8月中出任房屋局常任秘書長兼房屋署長，接替將展開退休前休假嘅王天予。

官員大執位 羅淑佩調房屋局常秘

政制局副秘陳潔玲接任灣區專員

羅淑佩喺2020年9月起出任運輸署長，任內處理過三隧分流、「易通行」隧道不停車繳費系統等多項政策，不過就無直接處理房屋事務嘅經驗。運輸署長一職就由發展局副秘書長（工務）李頌恩接任；政制局副秘書長陳潔玲將喺下周一（10日）接替已展開退休前休假嘅袁民忠，擔任粵港澳大灣區發展專員。