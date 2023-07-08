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港聞

港聞二

廉署主任4人涉賽車認危駕 求情稱曾獲嘉許前途光明 望輕判

【明報專訊】38歲廉署調查主任與另外3男於去年2月，在大帽山駕駛跑車高速行駛被捕，其中廉署主任更被揭時速一度達106公里；4人原被控賽車等罪，他們昨於粉嶺裁判法院承認作為交替控罪的危險駕駛、超速等16罪，賽車罪則獲撤銷。辯方求情稱，涉案調查主任曾因表現良好獲嘉許，前途一片光明，望獲輕判。案件押後8月7日判刑，待索取其中3人的社會服務令及感化報告，其間獲准保釋，須交出車牌，其餘一人則判罰款3300元。

共認16罪 交替賽車罪撤控

被告依次為廉署調查主任林志成（38歲）、地產代理羅俊明（46歲）、健身教練李君宇（40歲）、香港快運人事顧問陳頌南（43歲）。林、羅及陳承認各一項交替控罪危險駕駛罪，另林承認超速駕駛、橫過連續雙白線、使用一輛排氣污染物過量的汽車等5罪；羅則承認使用一輛排氣污染物過量及曾改裝車窗的汽車共兩罪；陳另承認使用一輛排氣污染物過量及右齒輪防塵套已損毁的汽車等3罪。李則承認駕駛未獲發牌的車輛等3罪，被判罰款3300元，其餘3人押後判刑。

辯方求情稱，首被告無案底或罰款紀錄，案發前一個月因岳父離世感悲痛，在處理岳父身後事之後，獲太太批准相約朋友兜風散心，其間「一時愚蠢」犯案，幸沒有其他車輛受影響。辯方又稱被告熱愛在廉署工作，曾調查一宗刑事案時表現出色獲頒嘉許狀，因本案須接受紀律聆訊，若判監將嚴重影響事業；被告現時主要照顧兩名分別3歲和7歲的女兒，已停職一年半，加上案件獲廣泛報道，帶來一定壓力。

稱岳父離世兜風散心 「一時愚蠢」犯案

至於其餘3人，辯方提到次被告是香港保齡球隊員，球隊為港增光；承認無牌駕駛的第三被告解釋，他忘記交續牌費，案發時不知車牌早在2021年2月過期；第四被告則辯稱當時看到沒其他車才倒頭行駛，他已知錯。

各被告承認案情指去年2月12日凌晨5時許，警方於八鄉荃錦公路一帶打擊賽車，發現4輛車由英雄亭列隊沿荃錦公路駛往石崗方向，再於雷公田村外的避車處折返英雄亭，4車緊貼行駛兩圈，隨後遭警方截停；林有兩次未有駛入避車處便掉頭，時速一度達106公里，第二、第四被告的時速則分別達96和83公里，而荃錦公路的車速限制是每小時50公里。其餘部分車輛騎搭雙白線10至13次，車身曾進入相反方向的行車線。車輛經檢驗後，發現有機件缺損，包括排氣污染物過量、前燈不能正常運作、車窗透光度不足等。

【案件編號：FLCC 185/22】

相關字詞﹕超速 危險駕駛 廉署主任 大帽山 非法賽車

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