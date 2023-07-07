康橋之家性侵索償案 精液紙巾現辦公室 張健華稱遭插贓

原告為女事主，由其母代表處理，向被告張健華、康橋護理服務有限公司及康橋母公司、智友集團有限公司索償約134萬元；原告早前與智友達成和解，訴訟現只針對首兩名被告。

院友偷拍見張環抱原告

無律師代表的張健華昨續作供，稱事發當日2014年8月10日原告一度拒絕離開辦公室，嚷着要取顏色筆，並彎腰在枱底翻找紙筆。原告方展示其他院友當日偷拍的片段，顯示張站在原告後雙手環抱她，隨後手部郁動。法官質疑，依照張的案情版本，他理應不會如此做，張回應「吓，你要計到咁……法官我覺得真係好唔公平」。

自言曾於另處自瀆棄置

原告方續稱，警方蒐證時從辦公室找到6張紙巾，其中兩張染有張的精液和原告的DNA。張解釋他在男宿舍樓層一房內自瀆並丟棄精液紙巾，反問「點解會去咗嗰度（辦公室）？」質疑遭插贓嫁禍。法官問張的說法是否指有人預知他會叫原告入房，張認為「之前已經捕緊，有乜理由（拍攝者）一見佢入去就影？」就原告的DNA，他猜測她可能打噴嚏或「口水滴咗落去，污染咗張紙巾」。

張又稱，他曾將自瀆一事告知一名男同事，對方可作證。原告方問，張曾否將此類事情告知女院友，張起初稱「無，好少講」，其後在追問下說院舍在性方面有不同看法，「咩瀨屎瀨尿、除衫都睇過晒」，承認「有時大家好開心、好嗨都會有呢啲情况發生、都會講」。

【案件編號：DCPI648/18】