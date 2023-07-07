術前預健減手術後遺 新西聯網盼服務擴展

運動練心肺肌肉 計劃度身訂做

新界西醫院聯網麻醉科及手術室服務部顧問醫生林嘉雯稱，術前風險評估透過心肺運動檢測，綜合評估病人心血管和呼吸系統功能，比如讓病人踩單車以評估心肺指標變化，衡量接受手術的風險。截至6月底，接受評估病人中有三成評估不達標，需接受術前預健。屯門醫院高級物理治療師關慧珊稱，預健主要從心肺功能、呼吸肌肉力量及肌肉強度改善病人身體狀况，包括步行、單車等帶氧運動，亦會透過儀器訓練肌肉力量，必要時需藥物治療、營養改善等。

助病人考慮治療方案 未必做手術

林嘉雯續稱，預健的具體計劃視乎病人所做手術和體格，「正如跑相同的距離，不同人肌肉痠痛的速度及情况不同」。至於預健時間，林期望病人參與不少於3周，但因對象多為腫瘤科、年齡70歲以上病人，距離手術時間一般較短，團隊通常會讓病人參與一周的試驗性預健訓練，病人亦可在過程中評估個人體能、考慮最佳治療方案。林提到，曾有4名病人參與預健後決定選擇非手術的治療方案。

林指出，以往未有預健服務時，麻醉科評估手術風險時需向個別專科或專職醫療部門求助，需時較長。屯門醫院內科及老人科顧問醫生朱振國補充，單一器官的檢查未必能全面降低手術風險，醫療團隊若無法確定手術是最合適方法，只能選擇其他治療；強調預健重點在降低病人手術後患併發症風險，避免住院時間延長，盡快回復日常生活。

團隊表示，接受術前預健病人中，門診及住院各佔一半。朱振國稱，未來服務會擴展至日間預健，以服務一部分毋須留宿的病人，減少病牀輪候，亦會研究將服務推展到社區。團隊將與其他聯網分享經驗，協助搭建框架，現時每周亦有與其他聯網的醫護交流資訊。