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港聞二

行政費料年花1.5億 MPF專項戶口棄推

【明報專訊】特首李家超早前承諾2025年5月1日取消強積金對冲。上屆政府提出「專項儲蓄戶口計劃」（下稱計劃），強制僱主儲蓄以支付取消對冲後的遣散費和長期服務金。政府早前委聘顧問檢視是否推行專項儲蓄戶口。最新立法會文件提到，顧問研究結果顯示強制僱主供款會限制資金流動，僱主接受程度「應頗低」，加上估算行政費每年高達1.5億元，政府決定不推行計劃。

政府最新提交立法會人力事務委員會的文件顯示，政府委聘的顧問指出，計劃強制超過30萬名僱主供款，為確保僱主依法開戶、每月收集供款、審批提款申請等，行政費用每年高達1.5億元，30年後更會增至每年6億多元，計劃推行第六年起，費用將全數由僱主支付，另外政府亦須承擔執法、巡查、檢控等開支。

政府顧問指限現金流 料僱主難接受

顧問又指出，根據積金局最新數據，2019年對冲個案宗數和涉及金額分別較2015年上升9.9%及39.5%。顧問估算，微型企業戶口結餘普遍不足的情况依然不變，同時有相當比例的大型企業無足夠結餘，如要讓所有僱主均有足夠戶口結餘支付遣散費及長服金，供款水平須高於原先提議「每名僱員月入的1%」，惟將進一步限制企業現金流。

當局在文件表示，政府在2021年改善「政府資助計劃」後，僱主在取消對冲後首9年，就每年首50萬元遣散費和長服金負擔的金額設有上限，首三年的上限低至每名僱員3000元。根據積金局數據，預計接近九成中小微企可受惠於「封頂」安排。

當局又稱，若僱主結業並無力支付遣散費，破產欠薪保障基金會為僱員提供安全網，以特惠款項形式向僱員墊支。破欠基金上年6月大幅調升遣散費特惠款項上限，由首50,000元及餘額一半，上調至首100,000元及餘額一半。根據2022至2023年接獲破欠基金申請個案的資料，特惠款項可全數覆蓋遣散費申索款額的申請比率已增至76%。

勞聯稱未必需撤 倡降供款比率

勞聯主席林振昇認為未必要完全取消強制僱主供款，建議降低供款比率或制訂供款上限。他又稱若取消推行「專項儲蓄戶口」，擔心部分僱主、尤其中小微企，或未會預留足夠資金付遣散費和長服金。

工聯會議員鄧家彪表示，勞工界對取消計劃持開放態度，最關心是破欠基金會否因而增加批出款項，以及政府是否應調高商業登記每年所收取的150元徵費，為基金集資。他又建議政府鼓勵僱主額外為員工供多些強積金，作為將來遣散費和長服金撥備。

自由黨憂常用破欠基金 「商界集體埋單」

自由黨議員邵家輝相信商界大部分人都歡迎取消計劃，企業能保留資金自由運用固然是好事，但他同意僱主未有預留足夠資金支付遣散費和長服金的風險有可能增加，導致破欠基金更常被動用，「最後變咗商界集體埋單」。

相關字詞﹕李兆波 邵家輝 鄧家彪 林振昇 對冲 強積金對冲 勞工及福利局 破欠基金 專項儲蓄戶口 強積金

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