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中大研究：腸道菌失衡 柏金遜遠因 患者確診廿年前已有便秘 團隊指益生菌有望預防

【明報專訊】中大醫學院一項研究發現，柏金遜病患者在確診前20年已開始出現腸道微生態失衡，症狀包括便秘、大便乾硬等，是柏金遜症非常早期的風險因素，比起目前已知的另一項常見先兆病徵「快速眼動睡眠期行為障礙」（RBD）更早出現。研究團隊指出，透過益生菌和益生元等調整腸道微生物，有機會可預防或治療柏金遜及其他腦退化疾病。研究結果已刊於國際科學期刊《自然通訊》。

偕德醫院研400人 結果已載期刊

本港現有約1.2萬名柏金遜病患者，柏金遜病是全球第二常見腦神經系統退化疾病，目前只能紓緩病徵，無法根治。昨日中大的新聞稿指出，柏金遜病有長達10至20年的先兆期，有研究顯示九成以上RBD患者15年內會患上柏金遜症及其他腦退化病。RBD又稱「發夢期夢遊」，患者以男性長者居多，病人會在發夢期間夢見情景逼真的噩夢，例如被人追、看見鬼怪或與人打架、吵架等，然後做出與夢境一致的動作和言語。

中大醫學院精神科學系2019年做全球首個RBD家庭研究，發現RBD病人的直屬親人出現RBD、柏金遜病和其他腦退化病的機率是一般人的3至6倍。中大醫學院近日聯同德國一間醫院，招募逾400人做研究，結果發現RBD患者及其直系親屬的腸道，出現與柏金遜病患者類似的「腸道微生態失衡」，主要表現為腸道內健康促進作用的細菌減少，同時促進炎症及破壞腸道屏障功能的細菌增多。

腸道受損擾情緒睡眠 可致其他腦退化病

中大精神科學系系主任榮潤國指出，坊間認為柏金遜病患者只會出現身體僵硬或手震等病徵，但其實是患者腸道先開始受損，之後影響患者嗅覺、情緒及睡眠，指柏金遜病和其他腦退化病「喺腸道開始」。同系研究助理教授黃蓓解釋，腸道細菌的改變可影響腸道以至腦部健康，柏金遜病患者腸道屏障的完整性被破壞，導致微生物的某些代謝產物和促炎因子更易進入腸道神經系統，觸發腸道以至中樞神經系統的「突觸核蛋白」沉積，引發神經細胞死亡。

團隊：定時運動高纖食物可紓緩失衡

榮潤國提到，約有10%至20%的RBD病人睡眠時會做出暴力行為，建議病人需即時清除家中「武器」，特別留意家居安全及牀邊利器，以免受傷。他補充，若病人患上RBD，現時沒方法可進一步預防柏金遜病，而保持腸道健康、情緒穩定、定期運動並多吃高纖維食物，都可減輕與柏金遜病相關的腸道微生態失衡。他同時建議40歲或以上市民使用由中大精神科學系設計的手機應用程式「柏健通」，測試患柏金遜病風險。

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