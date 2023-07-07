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港聞

港聞二

教追女「鬼王」被判社服 官不頒賠償令

【明報專訊】自稱「鬼王」於YouTube開設頻道教授「全方位媾女」秘訣的男子，涉嫌脅迫男學員支付逾54萬元費用，包括用作改變形象的「換裝費」；早前被裁定兩項「作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪成，昨在東區裁判法院被判處160小時社會服務令。裁判官指因事主可能循民事索償被告，故不頒賠償令。被告休庭後稱將申請覆核，要求重開辯方案情。

稱事主或民事索償 頒令恐影響

被告周柏賢（33歲、報稱導師，圖：楊志權攝）無代表律師。控方早前提出賠償令，裁判官陳志輝昨日表示傾向不頒令，因考慮涉案金額，且一旦要求被告作出部分賠償，或會影響日後民事索償金額。控方回應，雖然條例規定裁判官判罰權力以10萬元為限，但有案例顯示裁判法院曾頒令向蒙受經濟損失的人賠償逾20萬元，而且頒令可避免民事程序。

被告駁控方 官：有咩好回應

周聞言後稱要逐點反駁，被裁判官打斷發言，指法庭已傾向不頒賠償令，「（被告）仲有咩好回應？」周堅持陳辭，指若控方說法成立，「呢嗰世界唔使民事索償」。其後議題轉至爭議是否充公周的平板電腦及手機，裁判官先指「答埋你都得，唔會充公」，被告堅持發言，指自己「不吐不快」，稱控方引用販毒案連電子磅都要沒收的案例，與本案罪行性質相差懸殊。

裁判官最終接納報告建議，判處被告接受社會服務令、不頒賠償令及不作充公。海關發言人表示歡迎法庭判決，指案中不良營銷手法對消費者不公，並提醒從事新興網上課程的商戶須遵守《商品說明條例》。

【案件編號：ESCC 502/23】

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