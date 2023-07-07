刀槌賊劫表行 警追捕4匪1「顧客」

昨午2時許，警方接報尖沙嘴麼地道22號中福商業大廈地下「樺泰錶行」發生劫案，有人持刀及鐵槌闖入表行，及後登車逃去。表行櫥櫃被打破，店外玻璃窗亦有裂痕。事後警方封鎖表行及鄰近數間商舖外的行人路調查，表行負責人及職員協助調查。

睹行劫續講電話 緩緩離店

表行閉路電視片段顯示，一名身穿深色短袖上衣、正在講電話的男子進店，當時剛好有人開門打算離開，一名手持鐵槌的黑衣人隨即進店、多次敲打櫥櫃，玻璃碎裂；另一黑衣人手持一個鐵槌及一把刀狀物從旁協助，一名白衣人在門口把風。持電話男子緩緩離開表行。兩名黑衣人打碎櫥櫃玻璃後將手表收進一個環保袋。整個行劫過程歷時超過50秒。據悉賊人曾以廣東話要脅店員打開陳列櫃門，否則會傷害他們，店員拒絕。

另一片段顯示，3名劫匪得手後跑出，登上一輛私家車往紅磡方向逃去，當時一人手持棍狀物，一人手持一大袋物品。

賊車紅磡尋回 未見人贓

警方其後於紅磡紅荔道與紅樂道交界尋回懷疑接應車，現場無發現疑犯及失物。有警員在場套取指模取證，涉案私家車車牌和行車證資料不符。案件列作搶劫，由油尖警區重案組跟進。

毗鄰表行的銀器舖職員麥小姐稱，事發時見到一名女職員跑出大叫有賊，街上一名女子疑目睹過程，告知她表行被打劫，因感到驚慌，請求麥讓自己入內暫避。麥認為附近一帶治安變差，「我哋都試過畀外籍人士偷嘢」。案發後表行對面商場有店舖鎖起其中一邊門，餘下商場入口繼續營業。