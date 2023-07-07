疫下多留家練琴定志向 狀元負笈倫敦追音樂夢

讀醫者：兒時常傷受照顧啟發

林煜正稱，音樂人的曝光率十分重要，英國作為一個國際舞台，相信可以是讓他認識更多音樂家的平台。他期待與海外音樂家切磋，稱深明成為頂尖音樂家不容易，但自問有決心、有信心在音樂界有成就，不感害怕。談到未來，他稱對所有發展機會持開放態度，不排除會回港發展。

拔萃男書院昨日安排3名狀元及5名榜眼（44分）見傳媒，當中兩人有意負笈海外，5人計劃留港就讀醫學、法律等科目，一人尚未決定。選擇留港讀醫的狀元郭舜泓說，兒時因經常受傷需接受手術，受到當時的骨科醫生照顧，啟發他對醫科的興趣，而兩位姊姊亦正在港讀醫，更加強他留港讀醫的決心，希望可為未來香港醫療出一分力，以自己的力量貢獻社會。

讀法律者：興趣源於看新聞

另一留港修讀法律的狀元蘇子弘稱，自小喜愛閱讀新聞，因而對法律感興趣，以前試過讀法律暑期課程及在律師事務所實習；他曾考慮海外升學，但因未來想在港發展及考慮到留港的家人，最終放棄計劃。