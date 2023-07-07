IB評級制復常 港狀元人數遜疫前 全球滿分考生跌七成 港去年93今年23

評分不再因新冠調整

國際文憑組織數據顯示，全球去年有640名IB狀元，今年大減七成至179名；其中本港有2275名IB考生，來自36間學校，共誕生23名狀元，在全球狀元佔比12.8%。2020至2022年受疫情影響，IB在考評及評分上均有不同程度調節。翻查疫情前的2019年7月發布的本港IB成績，香港誕生34名狀元，佔全球約16%（見圖）。

IB組織昨日回覆稱，IB將2023年5月的考試成績評級分佈，恢復至疫情前2019年5月的安排，有關安排與其他國際機構一樣，亦符合大學期望，且在2022年5月及11月的考試成績已分階段實行安排，使其成績評級分佈比2021年更貼近2019年。組織補充，2022年設定臨界分數時，仍會減緩因疫情令學與教所受的影響；又稱疫情令全球社區面臨巨大挑戰，為所有IB學生的成就感驕傲。

聖保羅男女中學在校網發布IB成績，稱61名考生中有兩名「狀元」，較去年少11人；今年有11名取得44分的「榜眼」，較去年少12人。

多間名校滿意成績

拔萃男書院今年有3名IB狀元，較去年少兩人。對於今年成績比以往微跌，拔萃男書院IB統籌胡家麟表示，由於今年考評復常，全球的IB成績亦有微跌，但他作為教師，比起學生總成績更看重能否幫助學生發揮最大潛力，認為今年整體表現理想，亦感謝學校教師全力支援學生。

拔萃男書院副校長吳基光對今年成績感滿意，與過往10年的平均成績相若，並表示疫情是學生一大挑戰，學生偶爾要以網課學習，而過往IB的考評亦曾因應疫情調整，感恩學生仍能在考試發揮專長。

英基今年有8人於IB取得45分滿分，比去年43名大減。被問到狀元減少原因，英基回覆稱，如國際文憑組織所承認，今年考試結果是第一年沒因新冠疫情採取特殊措施調整，英基對學生成績非常高興，為每一個學生的成就自豪。

英基管理局行政總裁葛琳在新聞稿稱，成果令英基引以為傲，更鞏固香港重視卓越教育體系的聲譽，吸引更多優秀人才來港。