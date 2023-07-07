商戶嘆兩封路蝕數萬 居民批政府反應慢

圍封範圍內的外賣壽司店員工朱女士表示，前日損失約2萬至3萬元，「壽司做剩晒喺度，開唔到門賣唔到」，雖然部分壽司已轉移到其他分店售賣，但有部分要銷毁。

涉事大廈附近的餅店員工亦稱，前日預製了逾百件麵包，但開舖後3小時已因封路而提早關門，要銷毁麵包，「講真損失咗好多，扔咗好多嘢」。她估計單日損失約兩萬多元，加上周日停業也影響過萬元生意，估計兩次合共損失3萬至4萬元。該員工稱未有人與餅店商討賠償，亦擔心同一位置再有石屎塌下，令餅店再添損失。

寶安大廈鄰近樓宇的居民林女士說，自己常經過涉事行人路，而且旁邊是巴士站，人流很旺。她不憂再塌石屎，「無傷到人係好好彩，但呢邊周圍都係舊樓，邊驚得咁多」。但她質疑政府於第二次塌石屎後才安排搭棚工程，「上次又話搞掂，係仲有風險就應該即刻拆，冧多幾次先處理，邊得咁！」