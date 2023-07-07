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指完工入夜或未察小裂縫 屋宇署：經一事長一智

【明報專訊】屋宇署於旺角寶安大廈周日首次塌石屎時曾檢查，前日該廈再有批盪剝落，署方被質疑檢查馬虎。屋宇署長余寶美昨表示，同事已「盡心盡力」按足緊急個案指引處理，即時移除鬆脫物，惟完工已入夜， 不排除署方人員未察覺塌下簷篷與其上方批盪連接位有微小裂縫，形容「經一事長一智」，認同有需要檢視現行做法，「處理一般緊急事故要再做更多」。

認同需檢視做法 「緊急事故要做更多」

余寶美昨分別在商台《在晴朗的一天出發》及港台《千禧年代》受訪稱，今次個案「比較少見」，涉事單位位置較高，按平時做法會待翌日封路處理，不過署方當時仍決定使用雲梯即時移除鬆脫物，做法符合處理緊急個案的指引；而完成移除已逾晚上8時，當時判斷已移除所有鬆脫物。

余稱，署方於前日事故後再分析，認為因周日塌下的簷篷上有很多批盪，批盪於簷篷塌下後「無嘢頂住」，故只是少許郁動也有可能剝落；而人員未察覺批盪出現微小裂縫，因「要近距離先見到」， 形容前日事故是經驗，日後會確保塌下簷篷上方的批盪穩固。

署方稱槌敲牆非應急做法 測量師：應做

有意見認為署方周日應以槌敲牆測試，余認為用槌測試屬一般維修工程需要工序，並非處理即時危險做法，現時緊急個案處理指引只指示人員移除鬆脫物，不會敲牆，外牆批盪屬非緊急，一般待業主處理。她承認署方日後需檢視處理緊急個案的做法。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業稱，署方周日或判斷沒即時危險故未採措施，惟需近距離觀察才可知有無即時危險，重申最好應遠距離觀察後再近距離以槌敲擊大廈外牆。

民主黨油尖旺區議員李偉峰批余寶美言論不負責任，袒護涉嫌失職人員，認為若真有「盡心盡力」，不應出現第二次冧批盪，促署方交代曾否對周日塌下僭建簷篷發清拆令，馬上檢討緊急個案處理指引。

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