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強制驗樓7000幢 六成未竣 更新大行動3/4未動工 市建局稱因疫允延期

【明報專訊】旺角寶安大廈4日內兩度有簷篷及批盪塌下，屋宇署2014年底已向該廈發強制驗樓法定通知，法團事隔逾8年至今年才驗樓及招標維修。屋宇署長余美寶昨於電台節目稱，直至今年5月底已向7000多幢大廈發強制驗樓通知，當中4000多幢即約六成未遵辦（驗樓及完成維修），包括2000多幢參與市建局「樓宇更新大行動」計劃大廈。翻查資料，單計推行至今約5年的「樓宇更新大行動2.0」，至今年1月底1161幢大廈獲批申請，惟約76%未開始維修。市建局昨回覆本報稱，獲批申請後一般需24個月內開工，逾期沒合理解釋可取消資格，惟局方明白過去3年受疫情及限聚令影響，很多法團未能如期進行業主大會，故酌情批准延期，寶安大廈亦獲批。

市建局非執董、立法會議員鄭泳舜認為，樓宇驗樓維修屬業主責任，但進度太慢則屋宇署、市建局及民政事務總署均有責任，促三方加強合作，在執法及行政措施上均加強督促。

議員促政府市建合作督促 屋署：近年增檢控

余美寶昨在港台《千禧年代》表示，4000多幢未遵辦強制驗樓通知的大廈，當中大部分正進行工程， 署方會「睇緊啲『未起步』個案」，視乎有否收到安全舉報及評估風險後，不排除發警告信及安排政府承建商代辦工程。屋宇署事後補充，該7000多幢獲發強驗通知大廈是2013年至今年5月底的10年間收到通知。

余又說，署方近年已加強檢控，由以往每年發幾十張告票，去年增至2000多張，將一併檢視需否加強罰則。

屋宇署前日稱會要求寶安大廈盡快維修，如未能「合理時間」內開展工程，政府會先代辦再追收費用。被問到何謂合理時間，余僅稱參考過往紀錄就個案與市建局商討。

市建局回覆本報稱，寶安大廈2018年10月申請「樓宇更新大行動 2.0」及「消防安全改善工程資助計劃」，局方2021年3月批出「原則上批准通知書」。局方稱通知書內列明申請人須於合理時段內完成不同階段維修工程，一般需24個月內完成委聘合資格註冊承建商及開展工程。換言之，寶安大廈原定最遲今年3月要開始維修，惟因局方批准延期，結果法團3月交驗樓報告、7月下旬才商討招標維修，延誤約8年始執行強制驗樓通知。

更新大行動3年1300幢 400逾一年未開始驗

局方補充，過去3年約1300宗獲批通知書個案中，約400宗因未能開業主會等原因逾一年仍未開始驗樓及維修，惟現時大部分法團已陸續舉行實體會議，恢復推展工程。

翻查立法會財委會文件，「樓宇更新大行動2.0」2017年10月推行，截至今年1月底約5年間，共1161幢大廈獲批申請，惟當中883幢（約76%）尚未進行修葺工程，僅110幢（約9.5%）完成（見圖）。

鄭泳舜昨向本報稱，憂如寶安大廈般拖延多年未驗樓維修的舊樓僅屬「冰山一角」，今次事件為警號，提醒當局欠維修舊樓具危險性，猶如「社區炸彈」，當局需加強監察進度。他說，是次寶安大廈由收驗樓通知至向市建局申請資助已隔4年，建議屋宇署及市建局審視所有個案，有多少宗已收驗樓通知達3年但仍沒進展，審視安全風險後考慮主動介入代辦維修。

鄭又認為，大廈獲批資助申請後，各部門亦要繼續督促，理解不少大廈進度受疫情影響，惟疫情已過半年，「至少呢半年無理由咩都無做」，市建局作為批出資助機構應「跟緊啲」。但他不同意削減逾期個案資助作罰則，憂成反效果，建議屬執法部門的屋宇署提高罰則。市建局回覆稱，有專屬個案主任一直監察申請個案的進度，並定時向法團發信促請法團盡快完成既定程序。

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