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港聞

港聞二

大灣區GBA專題：3天自駕 3路入灣

【明報專訊】「港車北上」上周六（7月1日）啟動，時值暑假，十分便利一家大小駕車前往廣東遊玩數天，除了大灣區城市，其他省內城市也不乏好去處，今期為大家蒐羅3條只需約3日的舒適自駕遊路線，各位亦可因應自身喜好及時間多寡，從中再組合出適合自己的行程。

明報記者 司徒聰穎

路線1

珠海→中山

港車北上需經港珠澳大橋進出廣東，因此珠海及鄰近的中山是最方便的首選。

第一天：珠海 長隆海洋王國

從港珠澳大橋珠海口岸駕車半小時便可到達。長隆海洋王國設施豐富，主要分為動物展覽區、動物表演區、遊樂設施區3部分，有不少珍稀海洋動物如中華白海豚、鯨鯊等，適合親子或情侶遊玩。

第二天：珠海 圓明新園、情侶路、珠海漁女、日月貝、珠澳夜遊

上午駕車到香洲區的圓明新園，圓明新園以北京圓明園被焚前的建築為原稿，選擇圓明園四十景中的十八景，按1:1比例仿建。

下午可散步於情侶路，情侶路是一條長18公里的沿海路，途經九洲港、珠海漁女、香爐灣等著名景點，因沿途風景秀麗，吸引不少戀人休閒散步，故有此名。

黃昏後可經情侶路前往野狸島，野狸島是最近珠海市區的島嶼，珠海地標「日月貝（珠海大劇院）」就坐落於此；不去野狸島的話，亦可經拱北去南灣南路的灣仔碼頭，購票參加珠澳海灣夜遊，沿澳門海岸線航行，欣賞珠澳兩地夜景，並可選擇在船上享用自助餐。

第三天：中山 孫中山故里旅遊區、詹園、幻彩摩天輪

從珠海市區（拱北口岸為例）開車到中山市的孫中山故里旅遊區，車程大約50分鐘。旅遊區位於中山市南朗街道翠亨村，面積3.15平方公里，涵蓋孫中山故居紀念館、翠亨村、中山影視城、辛亥革命紀念公園和犁頭尖山5個核心景區，呈現孫中山從出生成長到革命活動的相關歷史遺蹟，是中山市首個國家5A級旅遊景區。

詹園位於中山市南區北台村，是國家4A級景區，始建於1998年，原是中山商人黃遠新為父母建造的居所，2003年這座私家園林開始對外開放，是以孝道文化為主題的景點。

晚上可前往石岐街道的興中廣場摩天城，乘坐中山地標幻彩摩天輪；也可到孫文西路文化旅遊步行街閒逛，觀賞南洋特色建築。

路線2

江門→陽江

從灣區「西大門」進入粵西地區，既觀世遺碉樓，也看南海一號，來一趟考古之旅。

第一天：江門 開平碉樓文化旅遊區、古兜溫泉小鎮

從港珠澳大橋珠海口岸至開平碉樓文化旅遊區，車程近兩小時。

開平碉樓是世界文化遺產，旅遊區主要由國家5A級景區「立園」、全國歷史文化名村自力村碉樓群及馬降龍古村落三大部分組成。

逛完碉樓，1小時車程就可抵達溫泉小鎮休息一晚，洗滌疲勞。古兜溫泉是廣東唯一同時擁有兩種溫泉的地方，一種是海洋溫泉（鹹溫泉），一種是氡溫泉（淡溫泉）。

第二天：陽江 十里銀灘、海上絲綢之路博物館

古兜溫泉小鎮駕車約2小時15分便可到達陽江市海陵島，海陵島是廣東第四大島，有十里銀灘、大角灣、閘坡漁港等景點，可行沙灘看日落。此外，十里銀灘西側的海上絲綢之路博物館，展示南宋時期沉船「南海一號」的船身以及船上黃金、陶瓷、漆器等200多件文物，對海上絲路歷史極有研究價值。

第三天：陽江 鴛鴦湖公園、市區美食、西瀨社區

早上可到陽江市區鴛鴦湖畔的鴛鴦湖公園閒逛，有鴛鴦湖、南國風箏場、風箏博覽館、海鷗觀禮台和廣場雕塑「放飛之夢」等景點。中午可尋味陽江美食，如網上較多人推薦的「張家衛」的鵝乸飯、鹽插蝦等當地菜式，「英妹馬籽」的陽江特產豬腸碌及「業叔杏仁茶」。

如有意留到夜晚，可前往新晉網紅地江城區南恩街道西瀨社區打卡。西瀨社區是老舊居民街區，去年9月改建，融合西瀨古街的水鄉特色文化重新設計。每晚沿河房屋外牆的燈籠、燈帶亮起，在新粉刷的牆面下散發一片暖黃色，燈影倒映在漠陽江。

路線3

東莞→惠州

從珠海經中山往東莞及惠州進發，路線靈活，隨時可改往佛山、廣州，調整行程。

第一天：東莞 可園、松山湖

從港珠澳大橋珠海口岸駕車，1.5小時便能到達位於東莞市西博廈村的可園。可園是清代廣東四大名園之一，始建於清朝道光三十年（1850年），2001年列入全國重點文物保護單位。面積雖只2200平方米（約5個籃球場），但園中建築、山池、花木等景物豐富，造園時運用「咫尺山林」手法，在有限空間以不同設計呈現自然景色，屬嶺南園林代表作。

松山湖除了科技產業園區，也是生態旅遊景區，有「東莞新八景」之首的松湖煙雨、松湖花海、桃源公園，以及濕地公園、沙灘等自然風光。

第二天：惠州 羅浮山

由松山湖駕車，約1小時20分可到惠州市博羅縣的羅浮山。羅浮山是國家5A級景區，獲譽「嶺南第一山」，有432座山峰、980多處泉水、18處洞天奇景。最高峰飛雲頂海拔近1300米，通常攀爬逾3小時才能抵達；黃龍觀位處山腰，有兩座大殿，屬羅浮山十八洞天奇景之一。登山後可開車兩小時往惠東港口鎮的雙月灣休息一晚。

第三天：惠州 雙月灣、廣東惠東海龜國家級自然保護區

雙月灣以奇特海景聞名，由大亞灣畔和虹海灣畔相鄰的兩個半月形海灣組成，左灣平靜如鏡，右灣波瀾起伏，整個海灣從天俯瞰如兩輪新月，故得名雙月。這裏還有滑翔傘、水上電單車等水上娛樂項目。但要注意，由於當地交通未盡完善，周六日及假期駕車前往，或較擁堵。

下午可駕車20分鐘往平海鎮的廣東惠東海龜國家級自然保護區看海龜。這是中國唯一國家級海龜自然保護區，三面環海，沙灘雖不對遊客開放，但可漫步棧道，觀看各種海龜，了解其習性及成長過程，適合小朋友。

■請注意

行車方向

內地行車「右上左落」，與香港「左上右落」不同，因此港車於內地公路行駛，需特別留意入錯行車線等方向問題，以及在沒交通燈的路口要讓右而非讓左

高速公路

自駕遊較多機會要走高速公路，內地高速公路最高時速120公里，部分路段最高時速100公里，隧道則限速80公里，尤要注意需否變速。另外高速公路最右側為慢車道，多數供大型貨車行駛，沒必要最好不要在慢車道行駛

公路服務區

為免疲勞駕駛，內地高速公路一般每50至60公里會設有服務區，區內多數有油站、便利店、餐廳和洗手間等設施供歇息。在距離服務區2公里、1公里和500米處，會設有指示牌提醒司機

導航App

自駕遊必備。內地最多人使用的兩款是高德地圖和百度地圖，除了導航，還有高速公路變速限速提示、服務區、停車場及油站充電站位置等定位功能

住宿預訂

在內地旅遊，預訂酒店可用美團、Trip.com、攜程、同程等手機程式。要預購景點門票則可用美團和大眾點評，但注意需要內地身分證實名登記，回鄉證不適用於手機訂票

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